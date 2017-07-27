Победителем второго этапа конкурса "Район без потерь" в Северной Осетии стал Моздокский район

Конкурс проводится по инициативе МРСК Северного Кавказа (входит в группу «Россети») в рамках реализации решений Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа.



Согласно решению конкурсной комиссии, состоящей из представителей филиала МРСК Северного Кавказа - «Севкавказэнерго» и АО «Севкавказэнерго», по итогам деятельности за июнь победителем в Северной Осетии определен Моздокский район.



На территории района уровень потерь электроэнергии в сетях в июне составил 6,17%. Уровень платежной дисциплины в целом по району – 106,7%, платежи организаций, финансируемых из местного бюджета, в Моздокском районе – более 88%.



Как отмечают в филиале энергокомпании, в числе специальных мероприятий по недопущению сверхнормативных потерь – своевременная реконструкция и ремонт энергообъектов, совершенствование системы анализа и учета энергопотребления. Значительный эффект дают рейды по выявлению хищений и недоучета электроэнергии в сетях. Данная работа в Моздокском районе проводится регулярно, на высоком уровне. Налажено тесное взаимодействие энергетиков с руководством района и правоохранительными органами.



Цель конкурса «Район без потерь» – вовлечение муниципальных органов власти в решение вопросов, связанных со снижением уровня сверхнормативных потерь в электрических сетях, укрепления платежной дисциплины потребителей электроэнергии в субъектах СКФО.



Основные критерии оценки, по которым определяется рейтинг эффективности деятельности района, – это уровень потерь электроэнергии в зоне операционной деятельности, уровень платежной дисциплины за электроэнергию, деятельность управляющих компаний и ТСЖ, а также рейдовая работа по выявлению фактов неучтенного потребления электроэнергии и должников, проводимые акции и мероприятия.



Стоит отметить, что инициативу МРСК Северного Кавказа в привлечении муниципальных органов власти к решению вопросов энергоэффективности в регионе охотно поддержало Правительство Республики Северная Осетия.



Конкурс «Район без потерь» будет проводиться до конца года с ежемесячным подведением промежуточных итогов. По результатам всех этапов в декабре определятся победители. Звание лучшего будет присвоено району в лице его руководителя, который будет награжден Почётной грамотой МРСК Северного Кавказа.



По итогам конкурса в адрес главы Республики Северная Осетия-Алания будет направлено официальное письмо ПАО «МРСК Северного Кавказа» с ходатайством отметить коллективы муниципального образования, добившихся наилучших результатов по исполнению решений Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа.