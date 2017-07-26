"Ростелеком" в 8 раз расширил пропускную способность канала до столицы Тувы

В результате модернизации собственной сети «Ростелеком» увеличил пропускную способность оптического канала до Кызыла до 20 Гбит/с. Жители столицы Республики Тыва получат доступ к ещё более скоростным тарифам интернет-доступа. Также они смогут использовать максимальное количество каналов, которые могут получить зрители Интерактивного ТВ «Ростелекома» в России. Так, станут доступны все возможные тематические пакеты каналов, в частности, каналы в HD-формате, что позволит задать самые высокие стандарты телесмотрения.



Чтобы предоставить эти новые возможности, на базе магистральной сети «Ростелекомом» была организована система передач в направлении Красноярск – Кызыл. Технология спектрального уплотнения DWDM, на базе которого построена система передач, позволяет одновременно передавать множество информационных каналов по паре оптических волокон на разных несущих частотах и тем самым существенно увеличивать пропускную способность на уже построенных волоконно-оптических линиях до 48*400Гбит/с при полной загрузке системы.



Владимир Кубарев, директор Красноярского филиала ПАО «Ростелеком»: «Наша компания смотрит в будущее. Мы понимаем, что число интернет-абонентов в столице Тувы увеличивается и будет увеличиваться с каждым днем. Не так давно жители Кызыла смогли оценить преимущества Интерактивного ТВ от нашей компании, и уже сейчас число подключенных абонентов ТВ приближается к 1000. В целом же, количество абонентов в Кызыле преодолело 2400. Наша сеть должна выдерживать постоянно растущее число пользователей без малейшей потери качества, и задела, созданного нами сейчас, гарантированно хватит на годы вперед».



Важно отметить, что модернизация, проведенная компанией за счет собственных средств, не приведет к увеличению стоимости услуг связи. В данный момент в компании разрабатывается новая тарифная линейка для жителей Кызыла, которая даст абонентам возможность выбора более скоростных тарифных планов на услугу широкополосного доступа в Интернет.