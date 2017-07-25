"Саратовские распределительные сети" повысили надежность электроснабжения левобережных районов Поволжья

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27 июля 2017, 15:17
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: САРАТОВСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ
В рамках реализации ремонтной программы 2017 года специалисты Приволжского производственного отделения филиала ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») – «Саратовские распределительные сети» отремонтировали участок Лепехинка – Мурманское воздушной линии электропередачи (ВЛ) 110 кВ Ровное – Лепихинка протяженностью 53,1 км.
В ходе выполнения ремонтных работ энергетики заменили гирлянды подвесных и натяжных изоляторов на некоторых промежуточных и анкерных опорах. Новые изоляторы, марки ПСД-70Е, отличаются большей устойчивостью к загрязнениям. Чтобы обезопасить птиц и снизить количество перебоев в работе ВЛ на опоры смонтированы птицезащитные устройства. На грозозащитном тросе и проводе воздушной линии электропередачи установлены новые гасители вибрации. На опорах размещены новые предупреждающие плакаты и восстановлены постоянные знаки. Отремонтированы надземные части фундаментов металлических опор.
Воздушная линия электропередачи Ровное – Лепихинка, общей протяженностью 78,4 км, обеспечивает электроснабжение Ровенского, Краснокутского, Новоузенского районов Саратовской области и Старополтавского района Волгоградской области. Выполненный ремонт позволит повысить безопасность сторонних лиц и надежность электроснабжения потребителей.
Ремонтная программа 2017 года реализуется и в других филиалах ПАО «МРСК Волги»: «Мордовэнерго», «Пензаэнерго», «Чувашэнерго», «Оренбургэнерго», «Ульяновские распределительные сети» и «Самарские распределительные сети». Реализация намеченных планов – важнейший элемент подготовки электросетевого комплекса к устойчивой работе в предстоящий осенне-зимний период 2017 – 2018 гг.