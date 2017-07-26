Специалисты МРСК Центра и Приволжья подготовили проекты для "Энергопрорыва"

В этом году на конкурсе «Энергопрорыв» специалисты ПАО «МРСК Центра и Приволжья» представят три новых интеллектуальных продукта.



Тульский филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» впервые представит на конкурс разработку десятиклассника из Центра образования № 3. Устройство для мониторинга качества электроснабжения бытовых потребителей, разработанное Сергеем Мельниковым, позволит потребителям электроэнергии своевременно реагировать на скачки и просадки напряжения в питающей сети и не допускать выхода из строя бытовой техники. Проект школьника представлен в направлении «Эффективные методы эксплуатации действующих активов и оборудования» - трек «Качественная электроэнергия: технологии управления и мониторинга для повышения показателей качества электроэнергии».



Филиал «Тулэнерго» также представит на суд экспертов «Автоматизированную систему обработки результатов анализа трансформаторного масла», разработанную авторским коллективом предприятия. Новый программный комплекс способен как минимум в 50 раз сократить затраты времени на обработку результатов и диагностику энергетического оборудования.



Интересный проект для определения места повреждения на нескольких воздушных линиях электропередачи 6(10)кВ вместо одной в этом году предложил заместитель главного инженера – начальник службы релейной защиты, автоматики и метрологии ПО «Кстовские ЭС» филиала «Нижновэнерго» Александр Мазуров. Использование данного метода позволяет значительно сократить время на поиск поврежденного участка путем сужения места поиска и снизить затраты на оснащение всех присоединений 6 (10) кВ подстанций устройством «ТОР 300 ЛОК 510».



Все предлагаемые авторами разработки направлены на решение конкретных технических задач.



Напомним, в этом году организаторами конкурса заявлено четыре основных номинации – «трека», - в рамках которых будут оцениваться проекты участников «Энергопрорыва». Первый - «Улучшающие технологии», призванные повысить энергоэффективность сетевого комплекса. Второй и третий треки объединены общим направлением «Технологии прорыва» в области построения сетей нового поколения. И, наконец, трек «Будущие энергетики», направленный на поиск новых идей среди талантливых и одаренных школьников, а также студентов младших курсов.



Итоги конкурса будут подведены в рамках форума RUGRIDS-ELECTRO осенью текущего года. Подробно ознакомиться с тематиками и правилами конкурса «Энергопрорыв» можно на портале gridology.ru.