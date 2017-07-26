Специалисты МСРК Центра готовы обеспечить устойчивое электроснабжение потребителей ЦФО в условиях аномальной жары

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27 июля 2017, 13:40
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК ЦЕНТРА
В ПАО «МРСК Центра» готовятся к работе в условиях аномально жаркой и сухой погоды. По прогнозам синоптиков, 27-28 июля в ряде регионов деятельности компании (Воронежская, Белгородская, Тамбовская области) максимальная температура воздуха может достигать 36-39°С, что значительно выше климатической нормы. В Воронежской области местами чрезвычайная пожарная опасность, отмечает Гидрометцентр России. В связи с этим возрастают риски возникновения лесных и техногенных пожаров, а также аварийных ситуаций на объектах электроэнергетики.
Энергетики предпринимают все необходимые меры для обеспечения надежного функционирования электросетевого комплекса регионов. Налажено эффективное взаимодействие с региональными управлениями МЧС России и органами исполнительной власти.
С оперативным персоналом филиалов «Воронежэнерго», «Белгородэнерго», «Тамбовэнерго» проведены внеплановые инструктажи о работе в условиях повышенного температурного фона окружающей среды. Усилен контроль за соблюдением на энергообъектах противопожарного режима, регулярно выполняются обходы и осмотры оборудования.
В случае необходимости к ликвидации технологических нарушений в филиалах «Воронежэнерго», «Белгородэнерго», «Тамбовэнерго» могут быть привлечены 478 бригад в составе 2715 человек, в том числе 26 бригад повышенной мобильности, и 1098 единиц автомобильной и специальной техники. Также в распоряжении филиалов находятся резервные источники электроснабжения (РИСЭ), которые могут быть задействованы для временной подачи электроэнергии потребителям.
Энергетиками определены и отработаны способы обратной связи с потребителями. По вопросам связанным с электроснабжением и другой справочной информацией граждане могут обращаться на прямую линию энергетиков ПАО «МРСК Центра» 8 800 50 50 115 (короткий номер — 13–50). Прямая линия работает в круглосуточном режиме, звонок бесплатный.