Специалисты астраханского филиала МРСК Юга провели реконструкцию электросетей в Наримановском районе

Анонс RusCable Insider Digest
27 июля 2017, 14:57
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: АСТРАХАНЬЭНЕРГО
Специалисты астраханского филиала ПАО «МРСК Юга» (входит в группу компаний «Россети») завершили реконструкцию распределительной сети в селе Старокучергановка Наримановского района Астраханской области.
Специалисты филиала заменили на самонесущий изолированный провод 11,8 км воздушных линий электропередачи 0,4-10 кВ, обновили 4 трансформаторные подстанции. Замена голого провода на самонесущий изолированный защищает его от коррозии и механических повреждений, продлевает срок службы. Изоляция исключает возможность коротких замыканий при ветровых нагрузках, усложняет несанкционированное подключение к сети, снижает риск электротравматизма сторонних лиц.
В ходе реконструкции электросетей села специалисты астраханского филиала МРСК Юга установили более 400 современных приборов учета с дистанционной передачей данных.
Выполненные работы значительно повысили качество и надежность электроснабжения жителей с. Старокучергановка Наримановского района.