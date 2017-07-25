 
Подписаться на новости
Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Специалисты астраханского филиала МРСК Юга провели реконструкцию электросетей в Наримановском районе

Специалисты астраханского филиала МРСК Юга провели реконструкцию электросетей в Наримановском районе

27 июля 2017, 14:57
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: АСТРАХАНЬЭНЕРГО

Обсудить на форуме

81 просмотр

Специалисты астраханского филиала ПАО «МРСК Юга» (входит в группу компаний «Россети») завершили реконструкцию распределительной сети в селе Старокучергановка Наримановского района Астраханской области.

Специалисты филиала заменили на самонесущий изолированный провод 11,8 км воздушных линий электропередачи 0,4-10 кВ, обновили 4 трансформаторные подстанции. Замена голого провода на самонесущий изолированный защищает его от коррозии и механических повреждений, продлевает срок службы. Изоляция исключает возможность коротких замыканий при ветровых нагрузках, усложняет несанкционированное подключение к сети, снижает риск электротравматизма сторонних лиц.

В ходе реконструкции электросетей села специалисты астраханского филиала МРСК Юга установили более 400 современных приборов учета с дистанционной передачей данных.

Выполненные работы значительно повысили качество и надежность электроснабжения жителей с. Старокучергановка Наримановского района.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!