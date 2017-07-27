Строительство первой в мире плавучей АЭС близится к завершению

Процесс загрузки ядерного топлива для первой в мире плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) может быть перенесен из Петербурга в Мурманск. Окончательное решение будет принято в ближайшее время, вопрос прорабатывается по просьбам общественности.



ПАТЭС "Академик Ломоносов" строится в самом центре Петербурга, на Васильевском острове. Как рассказал руководитель проекта Алексей Владимиров, в настоящее время готовность ПАТЭС составляет 96 процентов.



- На судне смонтированы основные устройства и механизмы, - рассказал Владимиров, - важнейшие из них - это реакторная и генераторная установки и обслуживающие их системы. Кроме того, смонтированы общесудовые системы, система жилого блока и система управления технологическими процессами. Заказ находится в завершающей стадии строительства, с июля прошлого года на нем начаты швартовные испытания.



Напомним, сооружение плавучего энергоблока началось в Санкт-Петербурге в 2008 году, в 2010-м ПАТЭС была спущена на воду. Параллельно ведется набор и обучение экипажа и персонала атомной станции. Полный штат ПАТЭС составит 300 человек, они будут работать в три смены по 50 человек одновременно вахтовым методом, меняясь через каждые три месяца.



Плановый срок окончания строительства - 30 ноября 2017 года, еще примерно через полгода несамоходная плавучая АЭС отправится в Мурманск, где около года будет находиться в режиме временной стоянки. Место выбрано не случайно: именно в Мурманске ведется эксплуатация российских атомных ледоколов, поэтому там уже есть вся необходимая инфраструктура.



- От 12 до 14 месяцев "Академик Ломоносов" простоит у причальной стенки Атомфлота в Мурманске, - рассказал заместитель генерального директора - директор по специальным проектам и инициативам концерна "Росэнергоатом" Павел Ипатов, отвечая на вопрос корреспондента "РГ". - Этот перерыв связан с подготовкой береговой инфраструктуры в Певеке, которая полностью должна быть завершена к июлю 2019 года. Комплекс включает в себя мол - причал, защищающий ПЭБ от льдов в заливе, а также инфраструктуру, которая обеспечит передачу электрической и тепловой энергии на берег, вспомогательные объекты и объекты обеспечения физической защиты.



Не исключено, что именно в Мурманске произойдет и загрузка ядерного топлива, которое обеспечит работу реактора



ПАТЭС. В Петербурге в последнее время изредка звучат опасения по поводу того, что радиоактивные вещества будут перегружаться на борт в самом сердце Северной столицы. Утихомирятся эти волнения в самое ближайшее время.



- Обеспокоенность, которую сегодня высказывают общественность Петербурга, а также и сопредельные страны, не может быть не услышана, - заявил представитель Росэнергоатома. - Поэтому руководством Росатома и Объединенной судостроительной корпорации в ближайшее время будет принято отдельное решение о месте загрузки ядерного топлива на ПАТЭС.



По словам разработчиков, для эксплуатации ПАТЭС предприняты самые жесткие меры безопасности: станция может выдержать не только экстремальные снегопады, но даже прямое попадание молнии или взрыв танкера-бункеровщика рядом с бортом и падение летательного аппарата массой до 11 тонн. При этом, согласно расчетам, радиационное воздействие на население и окружающую среду как при нормальной эксплуатации, так и при авариях не превысит уровень естественного радиационного фона.



Переход "Академика Ломоносова" в Мурманск займет около 15 дней, он состоится летом 2019 года. Если погода позволит, еще столько же плавучий энергоблок будет добираться до места своей будущей работы - Чукотского полуострова, а ввод ПАТЭС в эксплуатацию намечен на декабрь 2019 года. Согласно проекту на борту "Академика Ломоносова" одновременно может быть размещено три "закладки" топлива: его хватит для обеспечения работы станции в течение 12 лет. После этого станция должна быть доставлена к специально оборудованному причалу, где может быть произведена замена.



Источник: Российская газета.

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