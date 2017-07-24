"Тулэнерго" перевыполнил показатели плана ремонтной программы

ФСК ЕЭС раскрыла финансовые итоги 2016 года
27 июля 2017, 14:12
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ТУЛЭНЕРГО
В филиале ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Тулэнерго» подвели итоги реализации ремонтной программы за первое полугодие 2017 года. Ряд ключевых мероприятий выполнен с превышением плановых показателей.
С начала года отремонтировано свыше 2300 км линий электропередачи различного класса напряжения, 7 подстанций 35-110 кВ, 713 трансформаторных подстанций 0,4/10 кВ. Произведена расчистка трасс и расширение просек линий электропередачи 0,4-110 кВ от древесно-кустарниковой растительности на площади 638 га.
Ремонтная программа 2017 года составляет 335,8 млн. рублей. По итогам первого полугодия она выполнена на 196 млн. рублей (50,58 % от плана года).
Напомним, что данная программа формируется ежегодно в соответствии с долгосрочными планами ремонтов, а также на основании результатов диагностики, текущей эксплуатации и технического состояния оборудования.
По словам первого заместителя директора – Главного инженера филиала «Тулэнерго» Игоря Соколова, в настоящее время в зоне ответственности Тульских, Новомосковских, Суворовских и Ефремовских электрических сетей продолжается проведение мероприятий летней ремонтной кампании. Успешное выполнение программы ремонтов энергооборудования повышает надежность работы электросетевого комплекса, является залогом надежного и качественного электроснабжения потребителей региона в предстоящий осенне-зимний период 2017-2018 года.