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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

"Тулэнерго" перевыполнил показатели плана ремонтной программы

Тулэнерго перевыполнил показатели плана ремонтной программы

27 июля 2017, 14:12
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ТУЛЭНЕРГО

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В филиале ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Тулэнерго» подвели итоги реализации ремонтной программы за первое полугодие 2017 года. Ряд ключевых мероприятий выполнен с превышением плановых показателей.

С начала года отремонтировано свыше 2300 км линий электропередачи различного класса напряжения, 7 подстанций 35-110 кВ, 713 трансформаторных подстанций 0,4/10 кВ. Произведена расчистка трасс и расширение просек линий электропередачи 0,4-110 кВ от древесно-кустарниковой растительности на площади 638 га.

Ремонтная программа 2017 года составляет 335,8 млн. рублей. По итогам первого полугодия она выполнена на 196 млн. рублей (50,58 % от  плана года).

Напомним, что данная программа формируется ежегодно в соответствии с долгосрочными планами ремонтов, а также на основании результатов диагностики, текущей эксплуатации и технического состояния оборудования.

По словам первого заместителя директора – Главного инженера филиала «Тулэнерго» Игоря Соколова, в настоящее время в зоне ответственности Тульских, Новомосковских, Суворовских и Ефремовских электрических сетей продолжается проведение мероприятий летней ремонтной кампании. Успешное выполнение программы ремонтов энергооборудования повышает надежность работы электросетевого комплекса,  является залогом надежного и качественного электроснабжения потребителей региона в предстоящий осенне-зимний период 2017-2018 года.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Тулэнерго"
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