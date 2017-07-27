В России планируют восстановить производство измерительных приборов

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) намерено восстановить в России производство высокотехнологичных средств измерений, чтобы в будущем потеснить на внутреннем рынке импортные приборы, заявил в интервью РИА Новости руководитель ведомства Алексей Абрамов.



"Хотел бы рассказать о большой задаче, которую мы ставим перед собой. Совместно с нашими приборостроителями мы хотим восстановить в России производство высокотехнологичных средств измерений… Ожидаем, что Росстандарту будут переданы соответствующие полномочия, так как в настоящее время мы не обладаем правами органа, который координирует разработку и производство измерительной техники", – сказал Абрамов.



По его словам, возможно, что полномочия будут переданы ведомству до конца 2017 года.



"Как только мы такие полномочия получим, мы, соответственно, разработаем и примем ряд мер, которые позволят восстановить отечественное приборостроение в части измерительной техники. Думаю, что, по крайней мере, в этом году мы определим области, на которых сосредоточимся и будем востребованы со своей продукцией на внутреннем и внешнем рынках. Их и будем поддерживать в первую очередь", – сказал Абрамов.



В качестве примера он также привел измерительные системы, которыми промышленные загрязнители будут оснащать свои предприятия. Для этого предусматривается возможность в рамках создаваемого технопарка в Санкт-Петербурге разместить такое производство, предоставив ряд мер специальной поддержки таким производителям.



"Необходимо, чтобы российские предприятия получили необходимые меры поддержки и, соответственно, постарались выйти на хотя бы внутренний рынок таких средств измерений. К сожалению, сейчас в нашей стране используется очень много импортных средств измерений, но у нас есть соответствующие компетенции, чтобы для начала отдельные высокотехнологичные средства измерений производить у себя", – заключил глава ведомства.



Источник: РИА Новости

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