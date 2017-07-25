В Сколково прошла встреча с технологическими акселераторами

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27 июля 2017, 17:46
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: СКОЛКОВО
В иннограде Сколково состоялась встреча представителей руководства Фонда и Технопарка и технологических акселераторов.
«Мы бы очень хотели, чтобы рядом со стартапами находились акселераторы, к которым они, стартапы, могли бы обратиться за поддержкой, которые обеспечили бы их связь с индустрией. Мы надеемся, что наше сотрудничество на следующем этапе перейдет именно в такую плоскость, когда вы будете с нами не виртуально, а физически», - так описал ожидаемый исход встречи председатель правления Фонда «Сколково» Игорь Дроздов.
По словам гендиректора Технопарка «Сколково» Рената Батырова, «мы постарались собрать здесь сегодня представителей всех известных нам акселераторов и бизнес-инкубаторов, которые занимается развитием технологических стартапов; нам точно тесть о чем поговорить, есть, чему поучиться у вас». Г-н Батыров рассказал собравшимся о возможностях и перспективах локализации акселерационных программ в Сколково.
За недолгое время, прошедшее с момента ввода в эксплуатацию Технопарка Сколково, там обосновались около 140 компаний. «Это довольно уникальная концентрация для России, - отметил Игорь Дроздов. - Наша задача – сделать так, чтобы компании, не выходя из того здания, могли получить весь необходимый набор сервисов: доступ к оборудованию, инвестициям, услуги по защите интеллектуальной собственности и так далее».
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