 
Подписаться на новости
Отраслевые новости: Энергетика

В ЮЯЭС определили лучших водителей

В ЮЯЭС определили лучших водителей

27 июля 2017, 15:25
Рубрика: Энергетика
Метки: ДРСК

Обсудить на форуме

211 просмотров

Традиционно в преддверии Дня автомобилиста в филиале АО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети» прошел 1 тур смотра-конкурса среди водителей – «Лучший по профессии». Участие в состязании приняли лучшие представители профессии из трех участков службы механизации и транспорта районов электрических сетей предприятия.

До начала практических действий персонал протестировали на знание основ правил дорожного движения, охраны труда и пожарной безопасности на автомобильном транспорте в теории. В ходе первого этапа водители должны были оказать неотложную медицинскую помощь «пострадавшему» в ДТП. На втором этапе  участников ждали «змейка» (фигурное вождение), «колея» (имитация проезда по дорожной колее), «бокс» (маневрирование при заезде в гараж), параллельная парковка задним ходом и другие задания по демонстрации навыков фигурного вождения.

Сумма баллов, сложившаяся в результате прохождения этапов, определила победителей конкурса в личных зачетах:

СМиТ Нерюнгринский РЭС:

1 место - Ясюк Леонид Федорович
2 место - Голод Владимир Викторович
3 место - Нетег Роман Владимирович

СМиТ Томмотский РЭС:

1 место – Сливкин Владимир Николаевич
2 место – Вилинский Александр Николаевич
3 место – Большаков Игорь Николаевич

СМиТ Алдан:

1 место – Цицик Владимир Михайлович
2 место – Кавюк Дмитрий Мирославович
3 место – Цой Сергей Николаевич

- Основной целью проведения соревнований профессионального мастерства  среди водителей является повышение квалификации сотрудников транспортных подразделений предприятия, - сообщил механик службы механизации и транспорта Александр ЛАПУХИН, - вопросам профмастерства водителей в энергокомпании уделяется большое внимание, так как от этого зависит не только оперативность прибытия бригады на место проведения работ, но и безопасность сотрудников.

Компания: АО "ДРСК"

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!