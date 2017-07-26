В ЮЯЭС определили лучших водителей

ФСК ЕЭС раскрыла финансовые итоги 2016 года
27 июля 2017, 15:25
Рубрика: Энергетика
Метки: ДРСК
Традиционно в преддверии Дня автомобилиста в филиале АО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети» прошел 1 тур смотра-конкурса среди водителей – «Лучший по профессии». Участие в состязании приняли лучшие представители профессии из трех участков службы механизации и транспорта районов электрических сетей предприятия.
До начала практических действий персонал протестировали на знание основ правил дорожного движения, охраны труда и пожарной безопасности на автомобильном транспорте в теории. В ходе первого этапа водители должны были оказать неотложную медицинскую помощь «пострадавшему» в ДТП. На втором этапе участников ждали «змейка» (фигурное вождение), «колея» (имитация проезда по дорожной колее), «бокс» (маневрирование при заезде в гараж), параллельная парковка задним ходом и другие задания по демонстрации навыков фигурного вождения.
Сумма баллов, сложившаяся в результате прохождения этапов, определила победителей конкурса в личных зачетах:
СМиТ Нерюнгринский РЭС:
1 место - Ясюк Леонид Федорович
2 место - Голод Владимир Викторович
3 место - Нетег Роман Владимирович
СМиТ Томмотский РЭС:
1 место – Сливкин Владимир Николаевич
2 место – Вилинский Александр Николаевич
3 место – Большаков Игорь Николаевич
СМиТ Алдан:
1 место – Цицик Владимир Михайлович
2 место – Кавюк Дмитрий Мирославович
3 место – Цой Сергей Николаевич
- Основной целью проведения соревнований профессионального мастерства среди водителей является повышение квалификации сотрудников транспортных подразделений предприятия, - сообщил механик службы механизации и транспорта Александр ЛАПУХИН, - вопросам профмастерства водителей в энергокомпании уделяется большое внимание, так как от этого зависит не только оперативность прибытия бригады на место проведения работ, но и безопасность сотрудников.