 
Подписаться на новости
Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

В одном из многоэтажных домов Владикавказа энерговор был пойман за руку во время установки "перемычки"

Житель одного из многоквартирных домов Владикавказа решил сэкономить на поставляемых в его квартиру киловаттах. Однако время для осуществления своих преступных замыслов он выбрал крайне неудачное. Прямо во время манипуляций в щите учёта электроэнергии Константина Б. застала бригада энергетиков, проводившая плановый рейд. Сотрудники отдела аудита АО «Севкавказэнерго» (входит в группу «Россети») не сразу уличили энерговора, так как он попытался скрыть свои настоящие намерения, объясняя производимые действия отсутствием электричества в квартире. Предложившим свою помощь специалистам потребовалось немного времени, чтобы выяснить истинные причины его манипуляций. После чего на место прибыли сотрудники отдела безопасности АО «Севкавказэнерго».

В результате, в отношении данного гражданина составлен акт о безучётном потреблении электроэнергии, который впоследствии будет передан в правоохранительные органы для решения о возбуждении дела об административном правонарушении по статье 7.19 КоАП РФ. Она предусматривает наложение административного штрафа на граждан в размере от 10 тыс. руб. до 15 тыс. руб.; на должностных лиц – от 30 тыс. руб. до 80 тыс. руб. или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; на юридических лиц - от 100 тыс. руб. до 200 тыс.руб.

Энергетики предупреждают – незаконные и безграмотные манипуляции с приборами учёта электроэнергии, а также общедомовыми электрическими сетями могут привести не только к  повреждению бытовых приборов во всём подъезде потенциального расхитителя, но и пожарам в результате короткого замыкания. В свою очередь ответственность за такие попытки хищения лежат уже в плоскости уголовного законодательства.

Компания: ПАО "МРСК Северного Кавказа"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!