В первом полугодии юристы ПАО "ДЭСК" взыскали с потребителей-неплательщиков более 160 миллионов рублей

Анонс RusCable Insider Digest
27 июля 2017, 14:31
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ДАГЕСТАНСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ
ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» (входит в группу компаний «Россети») обеспечило взыскание задолженности за поставленную электроэнергию с начала года по 1 июля 2017 г. в размере более 160 млн рублей (на счета компании за это время поступило более 140 млн рублей). Необходимо отметить, что для этого юристами компании было подано 1 657 исковых заявлений на общую сумму более 300 млн рублей.
Управляющий директор ПАО «ДЭСК» Магди Гитинов отмечает, что компания уделяет большое внимание претензионно-исковому направлению. «Данная работа является одним из самых действенных способов ликвидации дебиторской задолженности, а также носит своего рода превентивный характер. Каждый потребитель-неплательщик должен знать, что избежать ответственности не удастся. От того, насколько профессионально будем отстаивать интересы компании в судах различных инстанций, зависит очень многое. В том числе и результаты работы по снижению задолженности за поставленные энергоресурсы и декриминализации ТЭК в Дагестане, выполняемые в рамках деятельности Межведомственной рабочей группы по топливно-энергетическому комплексу РД», - утверждает управляющий директор ПАО «ДЭСК» Магди Гитинов.