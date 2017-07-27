 
Подписаться на новости
Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

В первом полугодии юристы ПАО "ДЭСК" взыскали с потребителей-неплательщиков более 160 миллионов рублей

ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» (входит в группу компаний «Россети») обеспечило взыскание задолженности за поставленную электроэнергию с начала года по 1 июля 2017 г. в размере более 160 млн рублей (на счета компании за это время поступило более 140 млн рублей). Необходимо отметить, что для этого юристами компании было подано 1 657 исковых заявлений на общую сумму более 300 млн рублей.

Управляющий директор ПАО «ДЭСК» Магди Гитинов отмечает, что компания уделяет большое внимание претензионно-исковому направлению. «Данная работа является одним из самых действенных способов ликвидации дебиторской задолженности, а также носит своего рода превентивный характер. Каждый потребитель-неплательщик должен знать, что избежать ответственности не удастся. От того, насколько профессионально будем отстаивать интересы компании в судах различных инстанций, зависит очень многое. В том числе и результаты работы по снижению задолженности за поставленные энергоресурсы и декриминализации ТЭК в Дагестане, выполняемые в рамках деятельности Межведомственной рабочей группы по топливно-энергетическому комплексу РД», - утверждает управляющий директор ПАО «ДЭСК» Магди Гитинов.

Компания: ПАО "МРСК Северного Кавказа"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!