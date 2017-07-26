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Отраслевые новости: Энергетика

В рамках программы "Re:конструкция - 2017" специалисты Свердловской теплоснабжающей компании (СТК) начали перекладку тепломагистралей в Первоуральске

В рамках программы Re:конструкция - 2017 специалисты Свердловской теплоснабжающей компании (СТК) начали перекладку тепломагистралей в Первоуральске

27 июля 2017, 13:47
Рубрика: Энергетика
Метки: Т ПЛЮС

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Специалисты Свердловской теплоснабжающей компании (СТК) начали масштабные ремонты двух тепломагистралей в центре Первоуральска. Так, по улице Малышева предусмотрено техническое перевооружение участка тепловой сети от жилого дома № 9 по ул Ленина до жилого дома № 6 по ул.Малышева. На этом объекте энергетики вместо изношенного проложат новый трубопровод (диаметр трубы 600 мм, протяженность - 332 метра), переустроят тепловые камеры, заменят железобетонный канал, запорную арматуру, сальниковые компенсаторы. Эта тепловая сеть одна из ключевых в городе. От неё питаются три жилых района, около десятка социальных объектов.

По улице Чекистов запланирован ремонт участка тепломагистрали от дома № 2 до дома № 8 по ул. Ленина. Предстоит замена труб диаметром 300 мм протяженностью 300 метров, демонтаж старой и устройство новой запорной арматуры и железобетонного  канала. Полностью завершить работы планируется к концу сентября, после чего будет проведено благоустройство территории.

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