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Новости компаний

Встреча с руководством СП "Стан-Комплект"

Встреча с руководством СП Стан-Комплект

27 июля 2017, 13:01
Рубрика: Новости компаний
Метки: ЗАВОД ИЗОЛЯТОР

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29 июня 2017 года группа представителей компании «Изолятор» встретилась с руководством Совместного предприятия «Стан-Комплект» в г. Киев на Украине. Группу возглавил председатель совета директоров Александр Славинский. В состав группы вошли руководитель направления по работе с производителями энергооборудования Максим Загребин и руководитель направления по продажам в странах СНГ Максим Осипов.

В СП «Стан-Комплект» гостей приняли генеральный директор Евгений Сапрыкин и начальник департамента энергетического оборудования Борис Трембовецкий.

Встреча началась с обсуждения состояния и тенденций рынка электротехнического оборудования на Украине. Главной темой стали перспективы, приоритеты и стратегия развития партнерских отношений и долгосрочного сотрудничества с предприятиями энергетического и промышленного комплексов Украины.

Благодарим ООО СП «Стан-Комплект» — нашего надежного и многолетнего делового партнера!

Совместное предприятие (СП) «Стан-Комплект» — специализированное предприятие, основным направлением деятельности которого является поставка оборудования и комплексный подход в решении технологических задач промышленных предприятий в области создания и переоснащения производств. За десятилетия успешной работы на рынке промышленного оборудования Украины, стран ближнего и дальнего зарубежья предприятием подписаны партнерские соглашения с рядом мировых производителей промышленного, сварочного, энергетического и грузоподъемного оборудования. СП «Стан-Комплект» является партнером компании «Изолятор» на Украине.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: Завод "Изолятор"
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