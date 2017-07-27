Якутские энергетики завершили работы по подключению высоковольтных линий на Якутской ГРЭС-2

ФСК ЕЭС раскрыла финансовые итоги 2016 года
27 июля 2017, 14:05
Рубрика: Энергетика
Метки: ЯКУТСКЭНЕРГО
С ноября 2014 года члены постоянной действующей рабочей комиссии Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» обеспечивали непрерывный контроль за строительством высоковольтных линий по схеме выдачи электрической мощности Якутской ГРЭС-2 на соответствие строительно-монтажных работ и смонтированного оборудования требованиям технических регламентов и проектной документации.
Также специалисты предприятия участвовали в приемке оборудования после проведения индивидуальных испытаний и комплексного опробования. За год комиссией было проверено 7 двухцепных высоковольтных линий 110 кВ «Якутская ГРЭС – Якутская ГРЭС-2», «ЯГРЭС-2 – Бердигистях», «ЯГРЭС-2 – Хатынг-Юрях», «ЯГРЭС – Табага», «ЯГРЭС-2 – Табага», «Табага – Майя» и «Заход» на подстанции «Южная». Общая протяженность линий составила более 83 километров.