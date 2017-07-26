ZTT - первая китайская компания, которая изготовила кабель на 220 кВ длиной 1,45 км сечением 2500 мм2

11 июня 2017 года был официально введен в эксплуатацию первый участок линии электропередачи Qiuteng - Gaowang 220 кВ Государственных электросетей города Нанцзина, тем самым был установлен рекорд по поставке высоковольтного силового кабеля с самым крупным сечением в Китае.



Для данного проекта по строительству линии электропередачи был выбран высоковольтный кабель группы ZTT на 220 кВ сечением 2500 мм2 переменного тока длиной 1,45 км. При этом был установлен рекорд в Китае по цельной длине кабеля, по весу барабана, по размеру барабана и т.д. Успешная эксплуатация силовых кабелей ZTT, вносит вклад в историю развития высоковольтной силовой кабельной системы Китая.



Как лидирующий производитель силовых и подводных кабелей с самым широким ассортиментом продукции, группа ZTT придерживается стратегии «Точное производство и технологические инновации», которые стали для компании основой развития.



Группа ZTT занимает первое место на внутреннем рынке по производству подводного композитного оптического кабеля. Подводный кабель ZTT получил одобрение и признание европейских и американских деловых партнеров.



Группа ZTT - лидер в области технологических инноваций, успешно разработала первый в Китае подводный трёхжильный волоконно-оптический композитный кабель на 110 кВ и на 220 кВ. Разработала первый в мире 500 кВ подводный кабель переменного тока и выиграла тендер «Сетевой проект Чжоушань», в котором реализовала данную разработку. Помимо подводного кабеля переменного тока на 500 кВ, группа ZTT разработала и воплотила в жизнь проекты кабельных подземных и подводных линий напряжением ± 160 кВ, ± 200 кВ и ± 320 кВ постоянного тока. В области гибких кабелей постоянного тока в 2016 году группа ZTT приняла участие в техническом проекте «Ключевые китайские исследования и разработки» для Государственной электрической сети Китая и немецкой компании Tennet по разработке силового и подводного кабеля постоянного тока на 500 кВ.



В ходе строительства Государственными электросетям города Нанцзина линии электропередачи Qiuteng - Gaowang 220 кВ группа ZTT преобразовала и модернизировала ключевое оборудование и технологический процесс в соответствии с успешным наработанным опытом, поставив кабели сечением в несколько раз больше, чем обычные кабели, чтобы уменьшить количество соединений в линии электропередачи.



Чтобы обеспечить успешную прокладку кабеля группа ZTT предоставила своих сервисных специалистов и строительную технику, получив высокую оценку за выполнение проекта от Государственной электросетевой компании провинции Цзянсу и города Нанцзин.