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Нижновэнерго: более 380 км линии электропередачи отремонтировали Семеновские энергетики в рамках подготовки к ОЗП

Нижновэнерго: более 380 км линии электропередачи отремонтировали Семеновские энергетики в рамках подготовки к ОЗП

27 июля 2017, 13:21
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: НИЖНОВЭНЕРГО, ЛЭП

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В производственном отделении «Семеновские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Нижновэнерго» подвели промежуточные итоги подготовки к осенне-зимнему периоду 2017-2018 гг.

Производственное отделение «Семеновские электрические сети» имеет самую большую территорию и включает в себя 5 районов Нижегородской области: Борский, Варнавинский, Воскресенский, Краснобаковский и Семеновский.

За 6 месяцев текущего года специалисты производственного отделения отремонтировали более 380 км линий электропередачи (ЛЭП) различных классов напряжения. Выполнили комплексный капитальный ремонт 144 трансформаторных подстанций (ТП). Для предотвращения отключений воздушных линий электропередачи (ВЛ) из-за перекрытия их порослью и падения деревьев на провода произведена расчистка 890 га трасс ВЛ. Выполненные работы позволили повысить надежность электроснабжения г. Семенов и крупных сельских населенных пунктов: п. Память Парижской Коммуны, п. Чистое Борское, д. Каликино, с. Редькино городского округа г. Бор, с. Михайловское, с. Разнежье Воротынского района, р.п. Воскресенское, с. Большое Поле, д. Галибиха, с. Воздвиженское Воскресенского района, п. Лесной Курорт, п. Шеманиха, с. Кириллово Краснобаковского района, д. Покровское городского округа Семеновский.

Всего в рамках подготовки к сезону повышенных нагрузок 2017-2018 гг. специалисты производственного отделения планируют выполнить комплексный ремонт свыше 1 200 километров воздушных линий электропередачи и 265 трансформаторных подстанций. От древесно-кустарниковой растительности планируется расчистить свыше 1 500 га трасс воздушных ЛЭП.

Своевременное и полное выполнение специалистами филиала «Нижновэнерго» мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду является залогом надежного функционирования электросетевого комплекса, бесперебойного электроснабжения потребителей Нижегородской области.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Нижновэнерго"

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