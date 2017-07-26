В Карелии выделили ключевые особенности кадрового обеспечения предприятий региона и подготовки специалистов

В Петрозаводске презентовали региональный стандарт кадрового обеспечения промышленного роста, включая один из приоритетных блоков проекта – демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills Russia. В свою очередь, региональные министерства, руководители предприятий и образовательных организаций представили ключевые проблемы и приоритетные направления подготовки кадров для региона. Результаты обсудили 25 июля в рамках проектной сессии «Кадры для Карелии» на деловом форуме в «Точке кипения».



О региональном стандарте рассказала руководитель департамента поддержки кадрового обеспечения промышленного роста Агентства стратегических инициатив (АСИ) Юлия Ханьжина: «Инициатива была принята по итогам реализации инвестиционного стандарта. Стало понятно, что инвестиционную привлекательность субъектов РФ невозможно обсуждать в отрыве от кадрового обеспечения новых производств и текущих производственных мощностей в регионе». В итоге для проекта регстарнадрта были выбраны 20 пилотных регионов. В 2015 году проект был запущен АСИ при участии Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства образования РФ и Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».



Ключевыми задачами регстандарта выделены обеспечение подготовки кадров в соответствии с мировыми стандартами и требованиями работодателей, мониторинг эффективности кадровой политики региона между министерствами и, в целом, повышение инвестиционной привлекательности региона за счет качественного кадрового ресурса, отметила Юлия Ханьжина.



В 2017 году в матрицу регстандарта добавился новый блок – государственная итоговая аттестация выпускников средних профессиональных образовательных организаций (СПО) по стандартам WorldSkills Russia. «Согласно поручению Президента, стандарты чемпионатов WorldSkills должны быть внедрены в систему государственной итоговой аттестации обучающихся по программам СПО. Мы это сделали с помощью демонстрационного экзамена, который осуществляет независимую и максимально объективную оценку квалификации выпускников колледжей», – отметил заместитель генерального директора Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Дмитрий Глушко.



В оценке выпускных испытаний участвуют эксперты, которые представляют промпредприятия. «У нас есть примеры, когда 100% экспертов представляли бизнес. Они же принимали участие в разработке требований экзамена. Но самое главное – через демэкзамен работодатели получают прямой доступ к трудовым ресурсам. Были десятки случаев, когда, участвуя в оценке выпускника и наблюдая уровень его мастерства, предприятия сразу же принимали человека на работу», – добавил Дмитрий Глушко.



В этот процесс уже влились несколько крупных компаний, таких как ГК «Росатом», Объединенная авиастроительная корпорация и Дальневосточный федеральный университет, который применил экзамен при аттестации выпускников первого курса бакалавриата.



Говоря о ситуации с кадрами в Карелии, замминистра образования Республики Карелия Наталья Волкова отметила, что в регионе пока не удается решить задачу согласованности действий образовательных организаций и работодателей и в полной мере соотнести ресурсы бизнеса, государства и образовательной организаций для реализации региональной экономической политики.



По ее словам, в Калерии по программам среднего профобразования обучаются 13 тысяч человек, а в вузах – 12 тысяч студентов. Всего в регионе действуют 23 профессиональные образовательные организации, и только 6 из них – вузы. Госзаказ на подготовку рабочих кадров осуществляется на основе прогноза потребностей работодателей, разрабатываемый министерством социальной защиты, труда и занятости Республики Карелия.



По результатам последнего прогноза регионального минсоцзащиты, который представила начальник отдела организации профессионального обучения и профориентации Министерства социальной защиты, труда и занятости Республики Карелия Светлана Борисенкова, в регионе отмечается традиционный дефицит квалифицированных рабочих кадров: по заявкам работодателей потребность в них приходится на 51%; практически в два раза меньше требуются специалистов с высшим образованием и еще в меньшей степени – специалисты среднего звена.



Среди рабочих профессий в Карелии со стороны работодателей отмечается высокая потребность в продавцах, кассирах, автомеханиках, поварах, кондитерах, операторах связи и машинистах дорожно-строительных машин. В системе СПО востребованными на рынке остаются люди, получившие образование по направлениям: здравоохранение, образование, педагогика, лесное хозяйство. Среди людей с высшим образованием в министерстве социальной защиты, труда и занятости Карелии отмечают повышенный спрос на инженеров в области электроэнергетики, строительства, информатики и вычислительной техники.



«В Республике Карелия система подготовки кадров в организациях среднего и высшего профессионального образования недостаточно сбалансирована, характерна малая доля учащихся по программам подготовки квалифицированных рабочих рабочих. За последние 8 лет число получивших высшее образование увеличилось на 7%, в то время как количество выпускников СПО сократилось на 11 %», – отметила Светлана Борисенкова. При этом по специальности трудоустраиваются только 52% выпускников СПО – как и в целом по стране.



Ключевыми трендами развития экономики региона участник проектной сессии определили сферу услуг и туризм, литейное производство и целлюлозобумажную промышленность.



В последней наблюдается количественный и качественный дефицит рабочих кадров, который зависит от ежегодного снижения финансирования колледжей, готовящих специалистов для производств. Туризм был определен приоритетной отраслью региона, обладающей выраженной сезонностью. В сфере услуг отмечается низкое качество подготовки специалистов с точки зрения нехватки у молодых специалистов коммуникативных и предпринимательских компетенций. А в сфере литейной промышленности эксперты отмечают низкую компетентность кадров, отсутствие школы литья, культуры производства и непопулярность технических профессий в целом.



«Без WorldSkills не получится внести качественные изменения в систему среднего профессионального образования. Промпредприятия и учреждения говорят на разных языках, ставят перед собой разные задачи. Мы помогаем системе профобразования почувствовать себя участником рынка, который не просто несет образовательную и просветительскую миссию, но и предоставляет качественные услуги профессиональной подготовки как молодых людей, так и для взрослого населения. В Карелии, например, мы слышим про необходимость актуализации требований для специалистов в лесозаготовке и лесопереработке», – отметил по итогам проектной сессии Дмитрий Глушко.



Напомним, Республика Карелия стала 85-ым регионом, присоединившимся к движению «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Регион стал частью движения после подписания договора об ассоциированном партнерстве РКЦ Республики (Петрозаводский автотранспортный техникум) с Союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» в мае 2017 года.



Проведение первого регионального чемпионата в Карелии планируется в 2017 году: победители впервые представят Республику на отборочных соревнованиях в финал VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).