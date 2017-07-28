80% солнечных панелей в мире произведены в Китае

Китай долгие годы славился уровнем загрязненности воздуха и густым смогом, окутывающим Пекин и другие крупные города. Однако в последнее десятилетие КНР направляет максимум ресурсов на превращение в мировой центр чистой энергетики. Страна бьет рекорды по инвестициям в возобновляемые источники энергии, производит рекордное число солнечных панелей и ветрогенераторов и уверенно теснит по этим показателям США.



Американские инженеры разработали солнечные батареи еще в 1970-е, но только в последние годы они стали мейнстримом. Немалую роль в этом сыграл Китай с его фирменным умением быстро подхватывать и тиражировать новые технологии. Это произошло и с возобновляемыми источниками энергии.



Массовое производство солнечных элементов в КНР снизило мировые цены на панели на 80%, сделав этот вид энергетики доступным миллионам. На сегодняшний день 80% панелей, устанавливаемых по всему миру, произведены в Китае. На КНР уже приходится две трети мирового рынка, который оценивается в $100 млрд. В ветровой энергетике Китай также претендует на лидерство. Почти половина ветровых турбин производится в КНР, причем каждый час страна выпускает по две турбины.



Правительство поддерживает тренд. В период между 2010 и 2012 годами власти КНР выдали компаниям в сфере чистой энергетики льготные займы на сумму $42 млрд. В начале этого года правительство пообещало закрыть 103 угольных электростанции и 500 угольных шахт, а также сократить инвестиции в угольную энергетику на 13,4 млрд юаней.



В январе Государственное управление по делам энергетики поставило цель получать 20% энергии от чистых источников уже к 2030 году. Уже в 2015 году Китай получал 12% электроэнергии от возобновляемых источников — на 2% больше, чем США.



Кроме того, Китай занял первое место в мире по числу инвестиций в чистую энергетику. В январе власти страны пообещали к 2020 году инвестировать в возобновляемые источники 2,5 трлн юань ($367 млрд) и создать тем самым 10 млн рабочих мест.



В то же время США утрачивают свои лидирующие позиции из-за политики президента Дональда Трампа, который считает глобальное потепление вымыслом, несущим вред экономике. В июне страна вышла из Парижского соглашения и, по мнению многих экспертов, упустила массу экономических возможностей.



Как сообщает Time, США обнаружили в Китае сильного конкурента, который перехватил технологию и превратил ее в мощный рынок. Еще при президенте Бараке Обаме Америка и Евросоюз обвинили Китай в демпинге цен на солнечную энергетику. В итоге США наложили на китайских поставщиков солнечных панелей антидемпинговые пошлины в размере 78% и ограничения на импорт. Несмотря на это, американским компаниям не удалось укрепиться на рынке. Базирующиеся в США компании Suniva и SolarWorld объявили о банкротстве весной этого года.



Впрочем, у США есть свои преимущества. Страна занимает лидирующую позицию по числу установленных панелей в частном секторе. Солнечными батареями оборудован 1 млн домов и предприятий в Америке.



Несмотря на рекорды, Китай по-прежнему считается страной с наиболее загрязненным воздухом. Кроме того, КНР расходует половину от потребляемого во всем мире угля. Около 70% электроэнергии в стране поступает от угольных электростанций.



Также в стране плохо обстоят дела с распределением чистой энергии — 11% солнечной и 21% ветровой энергии в Китае уходят впустую. Линии передач просто не справляются с потоком мощностей. По оценкам Greenpeace, Китай впустую потратил столько чистой энергии, сколько хватило бы на обеспечение электричеством всего Пекина в течение года.



Источник: Хайтек.

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