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Новости компаний

Электропаромы компании HH Ferries, оснащенные оборудованием ABB, получили престижную премию в сфере защиты окружающей среды

Электропаромы компании HH Ferries, оснащенные оборудованием ABB, получили престижную премию в сфере защиты окружающей среды

28 июля 2017, 17:15
Рубрика: Новости компаний
Метки: АББ

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Престижная премия Baltic Sea Clean Maritime Award 2017 была вручена группе компаний HH Ferries за перевод паромов Tycho Brahe и Aurora на электрическое питание. Работы осуществлялись компанией ABB. Это крупнейшие паромы на полном электрическом питании, которые первыми используют инновационные автоматические береговые зарядные устройства АBB в портах Хельсингборга (Швеция) и Хельсингёра (Дании).

Паромы на аккумуляторах следуют по маршруту охватывающем расстояние около четырех километров и перевозят более 7,3 миллиона пассажиров и 1,8 миллиона автомобилей в год. Использование аккумуляторов – это новое решение, которое поможет снизить количество выбросов от судов с дизельным двигателем более чем на 50 процентов.

 Компания ABB установила первые автоматические береговые зарядные станции в обоих портах, оснащенные промышленными роботами, которые позволят оптимизировать время соединения и сохранения заряда батареи на максимальный период.

Компания: Компания АББ
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