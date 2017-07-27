Электропаромы компании HH Ferries, оснащенные оборудованием ABB, получили престижную премию в сфере защиты окружающей среды

Анонс RusCable Insider Digest
28 июля 2017, 17:15
Рубрика: Новости компаний
Метки: АББ
Престижная премия Baltic Sea Clean Maritime Award 2017 была вручена группе компаний HH Ferries за перевод паромов Tycho Brahe и Aurora на электрическое питание. Работы осуществлялись компанией ABB. Это крупнейшие паромы на полном электрическом питании, которые первыми используют инновационные автоматические береговые зарядные устройства АBB в портах Хельсингборга (Швеция) и Хельсингёра (Дании).
Паромы на аккумуляторах следуют по маршруту охватывающем расстояние около четырех километров и перевозят более 7,3 миллиона пассажиров и 1,8 миллиона автомобилей в год. Использование аккумуляторов – это новое решение, которое поможет снизить количество выбросов от судов с дизельным двигателем более чем на 50 процентов.
Компания ABB установила первые автоматические береговые зарядные станции в обоих портах, оснащенные промышленными роботами, которые позволят оптимизировать время соединения и сохранения заряда батареи на максимальный период.