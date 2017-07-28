Энергетики филиала "Оренбургэнерго" продолжают массовые ремонтные работы

Анонс RusCable Insider Digest
28 июля 2017, 14:44
Рубрика: Энергетика
Метки: ОРЕНБУРГЭНЕРГО
В филиале ПАО МРСК «Волги» (входит в группу «Россети»)-«Оренбургэнерго» продолжаются массовые ремонтные работы. Ремонтная программа проводится для обеспечения надежного и качественного электроснабжения потребителей Оренбургской области.
Подготовка филиала «Оренбургэнерго» к работе в осенне-зимний период начинается с начала года, при этом основная доля ремонтов приходится на летние месяцы.
На данный момент энергетики отремонтировали более 641 километра линий электропередачи, 69 подстанций напряжением 35-110 киловольт и более 895 трансформаторных подстанций 6-10 киловольт.
Энергетики предупреждают, во время проведения ремонтных работ подача электроэнергии в дома и на предприятия будет ограничена. Это вынужденная мера: на линиях электропередачи и в трансформаторных подстанциях работают электромонтеры, для их безопасности объекты обесточиваются.
За 2017 год энергетики планируют отремонтировать более 1651 километра линий электропередачи, 172 подстанции напряжением 35-110 киловольт и более полутора тысяч трансформаторных подстанций 6-10 киловольт.