Энергоснабжение в Крыму полностью восстановлено

ФСК ЕЭС раскрыла финансовые итоги 2016 года
28 июля 2017, 17:42
Рубрика: Россия
Метки: КРЫМ-2014, ЭНЕРГОМОСТ-КРЫМ
Энергоснабжение в Крыму, прерванное днем в пятницу, полностью восстановлено, заявил глава республики Сергей Аксенов, передает Крыминформ.
Отключение всех четырёх линий энергомоста, по которым Крым получает электроэнергию с материковой части России, произошло сегодня в 13.55. Причиной отключения стало срабатывание противоаварийной автоматики в Краснодарском крае. В 14.40 и 14.45 началось включение линий энергомоста, были включены первая и вторая линия энергомоста. Чуть позже была подключена и третья нитка энергомоста.
Отключения коснулись всех крупных городов. Также возникли проблемы с мобильной связью, что характерно для масштабных отключений электроэнергии. Подачу электричества удалось восстановить в течение часа. Все снабжающие Крым линии уже включены, идет набор нагрузки.
"Сработала противоаварийная автоматика в Краснодарском крае", — рассказал журналистам министр топлива и энергетики Крыма Вадим Белик, передает РИА Новости.
По данным Минэнерго, причиной ЧП стало аварийное отключение четырех линий электропередачи энергомоста из-за "аномально высоких температур." Отмечается, что дефицит мощности составил около тысячи мегаватт.
По словам члена комитета Госдумы по энергетике Михаила Шеремета, сработавшая противоаварийная система позволила обезопасить энергетическую систему полуострова от повреждений.
Как заявили представители Черноморского флота, корабли и расквартированные части перешли на резервное питание, их боеготовность не пострадала. Аэропорт Симферополь и Симферопольская ТЭЦ также работают в штатном режиме, больницы и поликлиники полуострова задействовали резервные источники энергии.