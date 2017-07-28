Крым остался без электричества из-за аварии на энергомосту

Четыре ветки энергомоста оказались отключены автоматикой из-за чего крупнейшие города полуострова остались без электроэнергии. В Минэнерго причиной аварии назвали аномально высокую температуру воздуха.



Симферополь, Керчь, Ялта, Судак и ряд других городов Крыма остались без электроэнергии из-за аварии на энергомосту через Керченский пролив, сообщает «Крыминформ».



«Произошло отключение четырёх линий энергомоста. Сработала противоаварийная автоматика со стороны Тамани. Причины выясняются», – сказал агентству министр топлива и энергетики Крыма Вадим Белик.



Представитель Крымэнерго подтвердил РБК, что авария произошла «на том берегу», в Тамани. На вопрос о том, когда восстановят подачу электричества он ответил «мы не знаем».



Пресс-секретарь главы Крыма Сергея Аксенова Екатерина Полончук также сказала, что электричество в Крыму отключилось из-за аварии на материковой части России.



«Информацию подтверждаем. Сейчас министерство топлива и энергетики Крыма работает максимально быстро, чтобы восстановить энергоснабжение», — сказала Полончук.



В пресс-службе Минэнерго России причиной аварии назвали аномально высокую температуру воздуха в Юго-Западном энергорайоне Краснодарского края, которая привела к отключению высоковольтной линии.



«В результате чего произошло погашение КВЛ 220 кВ, по которым осуществляется электроснабжение полуострова Крым. В настоящий момент ведутся работы по подключению воздушных линий. Ситуация находится на особом контроле заместителя Министра энергетики Андрея Черезова», - говорится в сообщении Минэнерго.



По данным «Крыминформа», из-за сбоя в подаче электроэнергии на улицах Симферополя остановились троллейбусы и отключились светофоры, однако электроснабжение аэропорта ведется в штатном режиме, продолжает работу и паромная переправа через Керченский пролив. Сохранить мобильную связь на полуострове позволил переход операторов на питание от автономных генераторов.



В главном управлении МЧС по Крыму сообщили, что в настоящее время энергосистемы региона переводятся в аварийный режим функционирования, а социально-значимые объекты и объекты повышенной опасности уже переведены на резервные источники питания.



Около 15:00 мск глава Минэнерго Крыма сообщил агентству «Крыминформ», что подача электроэнергии возобновилась по двум из четырех веток энергомоста.



«Керчь, Судак, Феодосия уже под напряжением. Две линии из четырёх энергомоста мы уже запустили, работаем дальше», – сказал Белик и добавил, что электроснабжение Крыма возобновится полностью уже в ближайшее время.



Источник: РБК.