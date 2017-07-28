Льготы по оплате электроэнергии для населения предложено сокращать

В предвыборный год ФАС разработала ряд мер по ликвидации перекрестного субсидирования в электроэнергетике, когда промышленные потребители, по сути, доплачивают за заниженные тарифы населения. Регулятор предлагает плавно уменьшать предел льгот для горожан, пользующихся электроплитами, и сельских жителей. По оценкам участников рынка, это может повысить их платеж за десять лет всего на 10–20 млрд руб. Промпотребители считают такую меру крайне незначительной.



ФАС опубликовала проект изменений в постановление правительства №1178 (о ценообразовании в энергетике), где предлагает плавно сокращать перекрестное субсидирование, в том числе за счет роста тарифа для некоторых категорий населения. Поручение о разработке «реалистичных» мер по ликвидации «перекрестки» до 14 мая службе давал вице-премьер Аркадий Дворкович. В ФАС “Ъ” сообщили, что Белый дом уже рассмотрел изменения и поручил согласовать проект с Минэнерго, Минэкономики и экспертным сообществом.



ФАС предлагает с 1 июля 2018 по 1 июля 2027 года сокращать скидки, которые получают горожане, пользующиеся электроплитами, и сельское население. Сейчас тарифные регуляторы могли применять для них понижающий коэффициент до 30% (разницу оплачивают крупные потребители, тем самым формируя перекрестное субсидирование). ФАС предлагает сокращать эту льготу до 20% с шагом 1% в год. Аналогичные изменения коснутся приравненных к населению потребителей: садоводческие и гаражные кооперативы, религиозные организации, жилой сектор военных гарнизонов и т. д. В Минэкономики “Ъ” сообщили, что еще не получали проект, в Минэнерго тему не комментировали.



Участники рынка оценивают эту меру как «малозначимую»: по их оценкам, размер «перекрестки» может снизиться лишь на 10–20 млрд руб.



Замглавы профильного управления ФАС Сергей Дудкин подтвердил, что эффект будет не столь существенным, но «станет еще одним шагом к сокращению перекрестного субсидирования». Сейчас индексация цен для населения идет по макропрогнозу Минэкономики: например, предел роста тарифа в 2017 и 2018 годах — 5%. Господин Дудкин пояснил, что резко повышать тарифы для населения нельзя, поэтому ФАС и предложила «плавную динамику»: «В отдельных регионах рост индекса менее 5%, что позволяет дополнительно увеличивать тариф».



Как говорят источники “Ъ” на рынке, на одном из последних совещаний по сокращению перекрестного субсидирования Минэнерго оценивало его размер в 368 млрд руб. в год, но, как утверждает Сергей Дудкин, оно не превышает 230 млрд руб. в год. В Сообществе потребителей энергии меры ФАС считают недостаточными. «Учитывая рост перекрестного субсидирования населения за последние три года, для решения проблемы необходимы адекватные и решительные меры. Вялотекущее сокращение льгот отдельным категориям населения серьезного эффекта не дает»,— считают там. При этом никаких обязанностей по сокращению «перекрестки» проектом не предусмотрено, замечают в ассоциации, более того, поправки исключают из постановления упоминание об утверждаемом правительством графике сокращения субсидирования (разрабатывался Минэкономики, но так и не был принят).



Но, по словам господина Дудкина, предельный размер «перекрестки» будет формироваться ежегодно для каждого региона. «Это позволит следить за тем, как исполняется план, и корректировать его в ручном режиме. Механизмом снижения перекрестного субсидирования может стать чуть больший рост тарифа для населения по сравнению с ростом энергоцен для промышленных потребителей»,— пояснил он. В постановлении говорится, что объем перекрестного субсидирования в каждом регионе не должен превышать уровень предыдущего года, при превышении разница компенсируется бюджетом субъекта РФ.



Наталья Порохова из АКРА оценивает, что ликвидация перекрестного субсидирования потребует ускоренного роста цен на электроэнергию для населения, что является не только острым социальным вопросом, но и элементом денежно-кредитной политики — вклад тарифов монополий в инфляцию составляет до трети. Дополнительным ограничителем для роста энергоцен стало то, что с 2015–2016 годов таргетирование инфляции стало одним из ключевых приоритетов экономической политики, говорит она. По оценке эксперта, полная ликвидация «перекрестки» потребует увеличить цены для населения в 1,5 раза, но «вряд ли это будет реализовано в ближайшие годы».



Источник: Коммерсант.

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