ПАО "ФСК ЕЭС" объявляет финансовые результаты за 1 полугодие 2017 года по РСБУ

Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы (ФСК ЕЭС или Компания; LSE, Московская Биржа: FEES), владеющая и управляющая Единой национальной электрической сетью, объявляет финансовые результаты за 1 полугодие 2017 г. по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ).

В данной отчетности не учитываются бухгалтерские показатели дочерних и зависимых по отношению к ПАО "ФСК ЕЭС" обществ, которые осуществляют свою деятельность как самостоятельные юридические лица.

Основные финансовые показатели ПАО "ФСК ЕЭС"



Наименование показателя 1 полугодие 2016г. 1 полугодие 2017г. Динамика 1 пг. 2017 к 1 пг. 2016 Выручка, млн. руб. 85 928 92 802 8,0% Услуги по передаче электроэнергии, млн. руб. 82 833 90 203 8,9% Услуги по технологическому присоединению, млн. руб. 2 233 1 713 -23,3% Себестоимость, млн. руб. 67 844 69 850 3,0% Управленческие расходы, млн. руб. 3 482 3 517 1,0% Прибыль от продаж, млн. руб. 14 603 19 435 33,1% Скорректированная EBITDA*, млн. руб. 62 236 69 223 11,2% Чистая прибыль, млн. руб. 16 363 18 615 13,8%

* -без учета операций по начислению и восстановлению резервов по сомнительным долгам, переоценки активов и выручки по технологическому присоединению

Показатели деятельности ПАО "ФСК ЕЭС" за 1 полугодие 2017 года отражают последовательные действия Общества, направленных на улучшение основных финансовых показателей.

Выручка компании за 1 полугодие 2017 года выросла по сравнению с 1 полугодием 2016 года на 8,0%, в том числе:

- за услуги по передаче электроэнергии рост на 7 370 млн. руб., или на 8,9%, при росте тарифа с 01.07.2016 г. на 7,5% в связи с ростом объема мощности по прямым потребителям;

- выручка от услуг по технологическому присоединению снизилась в соответствии с графиком оказания услуг, определяемому заявками потребителей.

Скорректированная EBITDA (без учета резервов, "бумажных" операций и выручки от услуг по технологическому присоединению) увеличилась на 6 987 млн. рублей (на 11,2%) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составила 69 223 млн. рублей.

По итогам 1 полугодия 2017 года ПАО "ФСК ЕЭС" получена чистая прибыль в размере 18 615 млн. рублей, что на 13,8 % больше, чем в 1 полугодии 2016 г.

Скорректированная чистая прибыль (без учета результата переоценок и начисления/восстановления резервов) увеличилась на 66,8%:



Наименование показателя 1 полугодие 2016г. 1 полугодие 2017г. Динамика 1 пг. 2017 к 1 пг. 2016 Чистая прибыль, млн. руб. 16 363 18 615 13,8 % Сальдо резервов 4 168 - 1 721 - Скорректированная чистая прибыль, млн. руб. 12 195 20 337 66,8 %

В 1 полугодии 2017 года ПАО "ФСК ЕЭС" продолжило работу по контролю расходов. При росте индекса потребительских цен в 1 полугодии 2017 г. к 2016 г. на 4,4% и индекса цен производителей промышленных товаров на 9,1% себестоимость и управленческие расходы выросли на 2,9%, а управляемые расходы (за вычетом потерь, транзита, амортизации и налога на имущество) на 3,6%.



Наименование показателя 1 полугодие 2016г. 1 полугодие 2017г. Динамика 1 пг. 2017 к 1 пг. 2016 Себестоимость и управленческие расходы, млн. руб. 71 326 73 367 2,9% Покупка электроэнергии на компенсацию потерь 7 116 7 184 1,0% Услуги по транзиту электроэнергии 1 003 470 -53,2% Налоги и сборы (включая ЕСН) 7 148 7 963 11,4% Амортизация 40 862 42 009 2,8% Управляемые расходы 15 197 15 741 3,6%

Бухгалтерский баланс на 31 июня 2017 года

Активы

Совокупные активы ПАО "ФСК ЕЭС" практически не изменились по сравнению с показателем на начало года (рост на 287 млн. руб.) и составили на конец отчетного периода 1 366 460 млн. руб. Из них стоимость внеоборотных активов составила 1 172 480 млн. руб., а оборотных активов 193 981 млн. руб.

Собственный капитал ПАО "ФСК ЕЭС" за отчетный период снизился на 1 015 млн. руб. (на 0,1%). Изменение размера собственного капитала произошло в связи с отражением финансового результата по итогам 1 полугодия 2017 года. (18 615 млн. руб.) и принятием решения о выплате дивидендов по итогам 2016 г. (18 185 млн. руб.) и 1 квартала 2017г. ( 1 423 млн. руб.)

Обязательства

Величина задолженности ПАО "ФСК ЕЭС" по кредитам и займам снизилась по сравнению с величиной на конец 2016 г. на 10 223 млн. рублей (на 3,8 %), что связано с успешным прохождением оферты по приобретению облигаций серии 21 во втором квартале 2017 г., и составила на конец отчетного периода 255 623 млн. рублей (с учетом начисленных процентов).



Бухгалтерская отчетность за 1 полугодие 2017 года по РСБУ размещена на сайте ПАО "ФСК ЕЭС" в разделе "Финансовая информация/Отчетность по РСБУ" и доступна по ссылке:

http://www.fsk-ees.ru/shareholders_and_investors/financial_information/accounting_standards/