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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

ПАО "ФСК ЕЭС" объявляет финансовые результаты за 1 полугодие 2017 года по РСБУ

ПАО ФСК ЕЭС объявляет финансовые результаты за 1 полугодие 2017 года по РСБУ

28 июля 2017, 17:53
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ФСК ЕЭС

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Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы (ФСК ЕЭС или Компания; LSE, Московская Биржа: FEES), владеющая и управляющая Единой национальной электрической сетью, объявляет финансовые результаты за 1 полугодие 2017 г. по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ).

В данной отчетности не учитываются бухгалтерские показатели дочерних и зависимых по отношению к ПАО "ФСК ЕЭС" обществ, которые осуществляют свою деятельность как самостоятельные юридические лица.

Основные финансовые показатели ПАО "ФСК ЕЭС"


Наименование показателя

1 полугодие 2016г.

1 полугодие 2017г.

Динамика 1 пг. 2017 к 1 пг. 2016

Выручка, млн. руб.

85 928

92 802

8,0%

Услуги по передаче электроэнергии, млн. руб.

82 833

90 203

8,9%

Услуги по технологическому присоединению, млн. руб.

2 233

1 713

-23,3%

Себестоимость, млн. руб.

67 844

69 850

3,0%

Управленческие расходы, млн. руб.

3 482

3 517

1,0%

Прибыль от продаж, млн. руб.

14 603

19 435

33,1%

Скорректированная EBITDA*, млн. руб.

62 236

69 223

11,2%

Чистая прибыль, млн. руб.

16 363

18 615

13,8%

* -без учета операций по начислению и восстановлению резервов по сомнительным долгам, переоценки активов и выручки по технологическому присоединению

Показатели деятельности ПАО "ФСК ЕЭС" за 1 полугодие 2017 года отражают последовательные действия Общества, направленных на улучшение основных финансовых показателей.

Выручка компании за 1 полугодие 2017 года  выросла по сравнению с 1 полугодием 2016 года на 8,0%, в том числе:

-  за услуги по передаче электроэнергии рост на 7 370 млн. руб., или на 8,9%,  при росте тарифа с 01.07.2016 г. на 7,5% в связи с ростом объема мощности по прямым потребителям;
- выручка от услуг по технологическому присоединению снизилась в соответствии с графиком оказания услуг, определяемому заявками потребителей.

Скорректированная EBITDA (без учета резервов, "бумажных" операций и выручки от услуг по технологическому присоединению) увеличилась на 6 987 млн. рублей (на 11,2%) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составила 69 223 млн. рублей.

По итогам 1 полугодия 2017 года ПАО "ФСК ЕЭС" получена чистая прибыль в размере 18 615 млн. рублей, что на 13,8 % больше, чем в 1 полугодии 2016 г.

Скорректированная чистая прибыль (без учета результата переоценок и начисления/восстановления резервов) увеличилась на 66,8%:


Наименование показателя

1 полугодие 2016г.

1 полугодие 2017г.

Динамика 1 пг. 2017 к 1 пг. 2016

Чистая прибыль, млн. руб.

16 363

18 615

13,8 %

Сальдо резервов

4 168

- 1 721

-

Скорректированная чистая прибыль, млн. руб.

12 195

20 337

66,8 %

В 1 полугодии 2017 года  ПАО "ФСК ЕЭС" продолжило работу по контролю расходов. При росте индекса потребительских цен в 1 полугодии 2017 г. к 2016 г. на 4,4% и индекса цен производителей промышленных товаров на 9,1% себестоимость и управленческие расходы выросли на 2,9%, а управляемые расходы (за вычетом  потерь, транзита, амортизации и налога на имущество) на 3,6%.


Наименование показателя

1 полугодие 2016г.

1 полугодие 2017г.

Динамика 1 пг. 2017 к 1 пг. 2016

Себестоимость и управленческие расходы, млн. руб.

71 326

73 367

2,9%

Покупка электроэнергии на компенсацию потерь

7 116

7 184

1,0%

Услуги по транзиту электроэнергии

1 003

470

-53,2%

Налоги и сборы (включая ЕСН)

7 148

7 963

11,4%

Амортизация

40 862

42 009

2,8%

Управляемые расходы

15 197

15 741

3,6%

Бухгалтерский баланс на 31 июня 2017 года

Активы
Совокупные активы ПАО "ФСК ЕЭС" практически не изменились по сравнению с показателем на начало года (рост на  287  млн. руб.) и составили на конец отчетного периода 1 366 460 млн. руб. Из них стоимость внеоборотных активов составила 1 172 480 млн. руб., а оборотных активов  193 981 млн. руб.

Собственный капитал ПАО "ФСК ЕЭС" за отчетный период снизился на 1 015 млн. руб. (на 0,1%). Изменение размера собственного капитала произошло в связи с отражением финансового результата по итогам  1 полугодия 2017 года. (18 615 млн. руб.) и принятием решения о выплате дивидендов по итогам 2016 г. (18 185 млн. руб.) и 1 квартала 2017г. ( 1 423 млн. руб.)  

Обязательства
Величина задолженности ПАО "ФСК ЕЭС" по кредитам и займам снизилась по сравнению с величиной на конец 2016 г. на  10 223 млн. рублей (на 3,8 %), что связано с успешным прохождением оферты по приобретению облигаций серии 21 во втором квартале 2017 г., и составила  на конец отчетного периода 255 623  млн. рублей (с учетом начисленных процентов).

Бухгалтерская отчетность за 1 полугодие 2017  года по РСБУ размещена на сайте ПАО "ФСК ЕЭС" в разделе "Финансовая информация/Отчетность по РСБУ" и доступна по ссылке:
http://www.fsk-ees.ru/shareholders_and_investors/financial_information/accounting_standards/

Компания: ПАО "ФСК ЕЭС"

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