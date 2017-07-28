ПАО "ФСК ЕЭС" объявляет финансовые результаты за 1 полугодие 2017 года по РСБУ

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28 июля 2017, 17:53
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ФСК ЕЭС
Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы (ФСК ЕЭС или Компания; LSE, Московская Биржа: FEES), владеющая и управляющая Единой национальной электрической сетью, объявляет финансовые результаты за 1 полугодие 2017 г. по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ).
В данной отчетности не учитываются бухгалтерские показатели дочерних и зависимых по отношению к ПАО "ФСК ЕЭС" обществ, которые осуществляют свою деятельность как самостоятельные юридические лица.
Основные финансовые показатели ПАО "ФСК ЕЭС"
|
Наименование показателя
|
1 полугодие 2016г.
|
1 полугодие 2017г.
|
Динамика 1 пг. 2017 к 1 пг. 2016
|
Выручка, млн. руб.
|
85 928
|
92 802
|
8,0%
|
Услуги по передаче электроэнергии, млн. руб.
|
82 833
|
90 203
|
8,9%
|
Услуги по технологическому присоединению, млн. руб.
|
2 233
|
1 713
|
-23,3%
|
Себестоимость, млн. руб.
|
67 844
|
69 850
|
3,0%
|
Управленческие расходы, млн. руб.
|
3 482
|
3 517
|
1,0%
|
Прибыль от продаж, млн. руб.
|
14 603
|
19 435
|
33,1%
|
Скорректированная EBITDA*, млн. руб.
|
62 236
|
69 223
|
11,2%
|
Чистая прибыль, млн. руб.
|
16 363
|
18 615
|
13,8%
* -без учета операций по начислению и восстановлению резервов по сомнительным долгам, переоценки активов и выручки по технологическому присоединению
Показатели деятельности ПАО "ФСК ЕЭС" за 1 полугодие 2017 года отражают последовательные действия Общества, направленных на улучшение основных финансовых показателей.
Выручка компании за 1 полугодие 2017 года выросла по сравнению с 1 полугодием 2016 года на 8,0%, в том числе:
- за услуги по передаче электроэнергии рост на 7 370 млн. руб., или на 8,9%, при росте тарифа с 01.07.2016 г. на 7,5% в связи с ростом объема мощности по прямым потребителям;
- выручка от услуг по технологическому присоединению снизилась в соответствии с графиком оказания услуг, определяемому заявками потребителей.
Скорректированная EBITDA (без учета резервов, "бумажных" операций и выручки от услуг по технологическому присоединению) увеличилась на 6 987 млн. рублей (на 11,2%) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составила 69 223 млн. рублей.
По итогам 1 полугодия 2017 года ПАО "ФСК ЕЭС" получена чистая прибыль в размере 18 615 млн. рублей, что на 13,8 % больше, чем в 1 полугодии 2016 г.
Скорректированная чистая прибыль (без учета результата переоценок и начисления/восстановления резервов) увеличилась на 66,8%:
|
Наименование показателя
|
1 полугодие 2016г.
|
1 полугодие 2017г.
|
Динамика 1 пг. 2017 к 1 пг. 2016
|
Чистая прибыль, млн. руб.
|
16 363
|
18 615
|
13,8 %
|
Сальдо резервов
|
4 168
|
- 1 721
|
-
|
Скорректированная чистая прибыль, млн. руб.
|
12 195
|
20 337
|
66,8 %
В 1 полугодии 2017 года ПАО "ФСК ЕЭС" продолжило работу по контролю расходов. При росте индекса потребительских цен в 1 полугодии 2017 г. к 2016 г. на 4,4% и индекса цен производителей промышленных товаров на 9,1% себестоимость и управленческие расходы выросли на 2,9%, а управляемые расходы (за вычетом потерь, транзита, амортизации и налога на имущество) на 3,6%.
|
Наименование показателя
|
1 полугодие 2016г.
|
1 полугодие 2017г.
|
Динамика 1 пг. 2017 к 1 пг. 2016
|
Себестоимость и управленческие расходы, млн. руб.
|
71 326
|
73 367
|
2,9%
|
Покупка электроэнергии на компенсацию потерь
|
7 116
|
7 184
|
1,0%
|
Услуги по транзиту электроэнергии
|
1 003
|
470
|
-53,2%
|
Налоги и сборы (включая ЕСН)
|
7 148
|
7 963
|
11,4%
|
Амортизация
|
40 862
|
42 009
|
2,8%
|
Управляемые расходы
|
15 197
|
15 741
|
3,6%
Бухгалтерский баланс на 31 июня 2017 года
Активы
Совокупные активы ПАО "ФСК ЕЭС" практически не изменились по сравнению с показателем на начало года (рост на 287 млн. руб.) и составили на конец отчетного периода 1 366 460 млн. руб. Из них стоимость внеоборотных активов составила 1 172 480 млн. руб., а оборотных активов 193 981 млн. руб.
Собственный капитал ПАО "ФСК ЕЭС" за отчетный период снизился на 1 015 млн. руб. (на 0,1%). Изменение размера собственного капитала произошло в связи с отражением финансового результата по итогам 1 полугодия 2017 года. (18 615 млн. руб.) и принятием решения о выплате дивидендов по итогам 2016 г. (18 185 млн. руб.) и 1 квартала 2017г. ( 1 423 млн. руб.)
Обязательства
Величина задолженности ПАО "ФСК ЕЭС" по кредитам и займам снизилась по сравнению с величиной на конец 2016 г. на 10 223 млн. рублей (на 3,8 %), что связано с успешным прохождением оферты по приобретению облигаций серии 21 во втором квартале 2017 г., и составила на конец отчетного периода 255 623 млн. рублей (с учетом начисленных процентов).
Бухгалтерская отчетность за 1 полугодие 2017 года по РСБУ размещена на сайте ПАО "ФСК ЕЭС" в разделе "Финансовая информация/Отчетность по РСБУ" и доступна по ссылке:
http://www.fsk-ees.ru/shareholders_and_investors/financial_information/accounting_standards/