Полугодовые налоговые обязательства выполнены АО "Каббалкэнерго" в полном объеме

Анонс RusCable Insider Digest
28 июля 2017, 17:07
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КАББАЛКЭНЕРГО
Более 56 миллионов рублей перечислил гарантирующий поставщик электроэнергии Кабардино-Балкарии в бюджеты разных уровней за шесть месяцев 2017 года.
За этот период налоговые отчисления АО «Каббалкэнерго» (входит в группу «Россети») в федеральный бюджет составили 56 млн рублей. В республиканский и местные бюджеты энергетики суммарно перечислили 200 тысяч рублей.
«Несмотря на проблемы с платежной дисциплиной отдельных групп потребителей, мы выполняем свои налоговые обязательства в полном объеме и строго в соответствии со сроками, установленными действующим законодательством», - отметил управляющий директор АО «Каббалкэнерго» Аслан Докшукин.
Это небезосновательно позволяет говорить об АО «Каббалкэнерго» как о компании социально ответственной, структура налоговых отчислений которой включает транспортный налог, налоги на добавленную стоимость, имущество и прибыль.
Также в полном объеме энергетики выполнили свои обязательства и по страховым взносам. По итогам полугодия по этим статьям было перечислено более 30 млн рублей. Из них отчисления на обязательное пенсионное страхование составили 23,9 млн рублей, обязательное медицинское страхование – 5,6 млн рублей, обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством – 0,5 млн рублей и на обязательное социальное страхование от несчастных случаев – 0,3 млн рублей.