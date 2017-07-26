Проведены успешные натурные испытания функции ограничения активной мощности солнечной электростанции в зависимости от частоты

ФСК ЕЭС раскрыла финансовые итоги 2016 года
28 июля 2017, 17:34
Рубрика: Энергетика
Метки: СО ЕЭС, ХЕВЕЛ
АО «Системный оператор Единой энергетической системы» и группа компаний «Хевел» совместно организовали и провели натурные испытания функции ограничения активной мощности Соль-Илецкой солнечной электростанции (СЭС) в Оренбургской области.
Натурные испытания проводились 20 июля по согласованной Системном оператором программе с целью определения возможности фактического участия СЭС в общем первичном регулировании частоты (ОПРЧ). В процессе натурных испытаний подтверждена техническая возможность снижения выдаваемой СЭС активной мощности при повышении частоты свыше заданного значения в течение заданного интервала времени. При этом участие СЭС в ОПРЧ может осуществляться в следящем за частотой режиме с заданным статизмом и величиной «мертвой полосы» первичного регулирования, что позволит обеспечить эффективное первичное регулирование частоты совместно с генерирующим оборудованием традиционного типа.
При проведении испытаний выполнялось несколько опытов с различной настройкой одного из инверторов СЭС, посредством которого вырабатываемая группой фотоэлектрических модулей (солнечных панелей) мощность выдается в электрическую сеть. В каждом из опытов исходная величина выдаваемой инвертором активной мощности определялась уровнем солнечного излучения (инсоляцией), а величина ограничения активной мощности при повышении частоты соответствовала заданным настройкам инвертора по статизму и «мертвой полосе» первичного регулирования.
Успешное завершение натурных испытаний имеет важное значение для полноценной интеграции СЭС в Единую энергосистему России. Опыт, полученный в ходе проведения испытаний, в дальнейшем будет использован при совместной разработке АО «СО ЕЭС» с членами подкомитета ПК 6 «Силовая электроника в электроэнергетике» технического комитета по стандартизации ТК 016 «Электроэнергетика» проекта стандарта, регламентирующего работу СЭС в составе энергосистемы.
Соль-Илецкая СЭС принадлежит группе компаний «Хевел», имеет установленную мощность 25 МВт, связана с энергосистемой Оренбургской области по ВЛ 35 кВ.