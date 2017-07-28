"Росэлектроника" расширяет линейку высоковольтного оборудования

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28 июля 2017, 16:28
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: РОСЭЛЕКТРОНИКА
Холдинг «Росэлектроника» расширяет линейку контрольно-измерительного оборудования для преобразования напряжения постоянного, переменного, а также импульсного токов.
Специалисты пензенского НИИ электронно-механических приборов (НИИЭМП), входящего в холдинг, разработали новые приборы в серии высоковольтных делителей напряжения ДНВ. Прежде делители выпускались для входных напряжений 10, 40, 80, 100 и 140 кВ в низко- и высокочастотном исполнениях. В настоящее время осваивается производство делителя на 20 кВ (ДНВ-20И) с точностью на постоянном токе ±0,1% и на переменном токе ±0,5%. Предприятие уже получило заказ на поставку до конца года 24 устройств такого типа. По оценкам специалистов института, новое изделие имеет большой экспортный потенциал.
Высоковольтные делители применяются для контроля режимов работы тиристорных и транзисторных компенсаторов реактивной мощности в энергетических установках, а также для технического обслуживания, ремонта, наладки, испытаний различных энергоустановок, радиотехнических устройств, электрофизических и рентгеновских установок.
Так, импульсный высоковольтный делитель напряжений ДНВ-140И предназначен для преобразования уровня амплитуды напряжения постоянного (до 140 кВ), переменного (до 100 кВ) и импульсного (до 250 кВ) токов до уровня, безопасного для последующей обработки, хранения, передачи или дальнейших преобразований измерительного сигнала. Делители серии ДНВ по техническим характеристикам не уступают лучшим зарубежным аналогам – изделиям фирм HILO-Test (Германия), Ross Engineering Corp. (США), Haefely Test AG (Швейцария).
Предприятие в первом полугодии 2017 года увеличило выручку от реализации контрольно-измерительного оборудования по сравнению с прошлым годом на 55% – с 23,6 млн рублей до 36,6 млн. В этом году компания планирует выручить от реализации гражданской продукции около 300 млн рублей, что превышает показатели прошлого года на 67%.