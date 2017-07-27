Соглашение между энергетиками и правительством Хакасии: первые результаты на благо развития региона

Генеральный директор ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу компаний ПАО «Россети») Виталий Иванов сегодня встретился с Главой Республики Хакасия Виктором Зиминым для обсуждения хода исполнения Соглашения о сотрудничестве, заключенного крупнейшей энергокомпанией Сибири и правительством региона в декабре прошлого года.



Конструктивное взаимодействие сторон позволило, несмотря на сложную финансовую ситуацию в энергоотрасли из-за неплатежей сбытовой компании и предприятий сферы ЖКХ, реализовать ряд решений, обеспечивающих стабильную работу электросетевого комплекса Хакасии и способствующих социально-экономическому развитию региона.



Это уже вторая встреча генерального директора МРСК Сибири Виталия Иванова и Главы Хакасии Виктора Зимина. Восемь месяцев спустя после подписания Соглашения о сотрудничестве стороны вернулись к обсуждению важных для всей республики вопросов и подвели первые итоги знакового договора. Генеральный директор МРСК Сибири выразил благодарность Главе региона за взвешенный подход при формировании тарифно-балансовых решений на 2017 год, которые позволили обеспечить производственную деятельность филиала «Хакасэнерго» на экономически обоснованном уровне. Совместными усилиями были минимизированы негативные последствия прекращения действия в Хакасии системы перекрестного субсидирования, так называемой «последней мили». Участники встречи отметили, что дальнейшее взаимодействие также будет направлено на стабилизацию тарифов на электроэнергию, которое возможно, в том числе, при увеличении объемов энергопотребления в регионе.



Один из проектов, к реализации которого МРСК Сибири приступила в рамках заключенного соглашения, также должен обеспечить прирост энергопотребления в долгосрочной перспективе. В рамках инвестиционной программы филиала «Хакасэнерго» начата масштабная реконструкция линии электропередачи напряжением 35 кВ «Орджоникиздевское - Приисковый». Эта ЛЭП питает три отдаленных таежных села и в перспективе обеспечит надежным энергоснабжением один из значимых объектов стратегического плана Правительства Республики Хакасия по развитию региона до 2020 года - туристическую зону в Орджоникидзевской районе. Первую часть масштабной реконструкции нового участка линии энергетики проведут до наступления осенне-зимнего периода - им предстоит произвести работ по замене провода и установке опор на сумму более 30 миллионов рублей.



Наметили во время переговоров в Правительстве Хакасии и направления для дальнейшего сотрудничества. Одной из приоритетных совместных задач на ближайшие 2-3 года станет наращивание объемов технологического присоединения к электросетям, спрос на которое с каждым годом увеличивается. В результате активной деятельности Правительства по выделению участков под индивидуальное жилищное строительство для льготных категорий потребителей – а это более 11 тысяч земельных наделов за три года - количество заявок на подключение значительно выросло. Однако, в условиях ограниченного финансирования и огромной дебиторской задолженности, у энергетиков возникли трудности с реализацией договоров, требующих капитальных затрат. Кроме того, часто филиалу «Хакасэнерго» приходилось вкладываться в строительство энергообъектов под невостребованные мощности. Виталий Иванов отметил работу региональных властей по урегулированию вопроса с очередностью на техприсоединение и помощь в определении первоочередных объектов, которые нуждаются в подключении уже сейчас и готовы пользоваться электроэнергией. Рациональный подход и эффективное вложение средств, по мнению руководителя компании, позволит снизить социальную напряженность и в кратчайшие сроки - до конца текущего года - ликвидировать создавшуюся очередь на техприсоединение.



Обеспечивать бесперебойную работу и развитие энергокомплекса Хакасии невозможно без устойчивого финансового фундамента – обоюдно признали участники встречи при обсуждении проблемных вопросов о неплатежах гарантирующего поставщика АО «Хакасэнергосбыт» и ряда муниципальных предприятий сферы ЖКХ. Задолженность перед филиалом «Хакасэнерго» превысила 2 миллиарда рублей и создает угрозу для полноценной подготовки к прохождению осенне-зимнего периода и функционирования энергосистемы в целом. В течение последних трех лет только благодаря вливаниям кредитных средств со стороны «МРСК Сибири» и эффективной антикризисной работе специалистов предприятия в регионе, осуществляется нормативное техническое обслуживание распределительного комплекса Хакасии. В ходе встречи был намечен ряд мероприятий по стабилизации данной ситуации.



Были затронуты также вопросы от жителей Хакасии к энергетикам, поступившие на прямую линию Виктора Зимина. Генеральный директор МРСК Сибири высоко оценил новый формат общения Главы региона с населением и пообещал, что на каждое обращение энергетики оперативно отреагируют. Виталий Иванов добавил, что один из вопросов по техприсоединению уже был решен в день проведения прямого эфира: 21 июля жителя улицы Новая в аале Райков подключили к электросетям.



Также во время визита в Республику Хакасия генеральный директор МРСК Сибири провел производственное совещание с руководством филиала «Хакасэнерго».