 
Подписаться на новости
Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

В I полугодии полезный отпуск электроэнергии потребителям МРСК Северо-Запада вырос на 3,3 процента

В I полугодии полезный отпуск электроэнергии потребителям МРСК Северо-Запада вырос на 3,3 процента

28 июля 2017, 14:53
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА

Обсудить на форуме

150 просмотров

 За 6 месяцев 2017 года объем полезного отпуска из сетей МРСК Северо-Запада (дочерняя компания ПАО «Россети») увеличился на 3,3 процента - до 19,5 млрд кВт⋅ч. Отпуск электроэнергии в сети семи регионов ответственности увеличился  на 2,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил  20,6  млрд кВт⋅ч.
 
Общий объем потерь при передаче электроэнергии составил 5,6 процентов, что ниже показателей того же периода 2016 года на 0,4%. Снижение потерь электроэнергии обусловлено успешной реализацией комплексной программы энергосбережения и повышения энергоэффективности. Одни из ключевых направлений программы - установка современных приборов учёта, а также работа по пресечению безучетного и бездоговорного энергопортебления
 
Основной причиной роста отпуска из сети является увеличение потребления промышленными предприятиями: АО «ФосАгро-Череповец», ОАО «Кондопога», АО «Карельский окатыш», ООО «Арктик-энерго», АО «СУАЛ», ПАО «Акрон».
 
Кроме этого, рост потребления населением и мелкомоторными потребителями обусловлен похолоданием на территории СЗФО во II квартале 2017 года.

Компания: ПАО "МРСК Северо-Запада"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!