В I полугодии полезный отпуск электроэнергии потребителям МРСК Северо-Запада вырос на 3,3 процента

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28 июля 2017, 14:53
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА
За 6 месяцев 2017 года объем полезного отпуска из сетей МРСК Северо-Запада (дочерняя компания ПАО «Россети») увеличился на 3,3 процента - до 19,5 млрд кВт⋅ч. Отпуск электроэнергии в сети семи регионов ответственности увеличился на 2,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 20,6 млрд кВт⋅ч.
Общий объем потерь при передаче электроэнергии составил 5,6 процентов, что ниже показателей того же периода 2016 года на 0,4%. Снижение потерь электроэнергии обусловлено успешной реализацией комплексной программы энергосбережения и повышения энергоэффективности. Одни из ключевых направлений программы - установка современных приборов учёта, а также работа по пресечению безучетного и бездоговорного энергопортебления
Основной причиной роста отпуска из сети является увеличение потребления промышленными предприятиями: АО «ФосАгро-Череповец», ОАО «Кондопога», АО «Карельский окатыш», ООО «Арктик-энерго», АО «СУАЛ», ПАО «Акрон».
Кроме этого, рост потребления населением и мелкомоторными потребителями обусловлен похолоданием на территории СЗФО во II квартале 2017 года.