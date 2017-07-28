 
Подписаться на новости
Отраслевые новости: Минэнерго РФ

Восстановлена третья линия на энергомосту

Восстановлена третья линия на энергомосту

28 июля 2017, 16:08
Рубрика: Минэнерго РФ
Метки: МИНЭНЕРГО, КРЫМ-2014, ЭНЕРГОМОСТ-КРЫМ

Обсудить на форуме

208 просмотров

Установившиеся аномально высокие температуры воздуха в Юго-Западном энергорайоне Краснодарского края стали причиной аварийного отключения ВЛ - 500 кВ. В результате чего произошло погашение КВЛ 220 кВ, по которым осуществляется электроснабжение полуострова Крым.

В настоящий момент ведутся работы по подключению воздушных линий. Ситуация находится на особом контроле заместителя Министра энергетики Андрея Черезова. По словам замминиста, на 15-10 по Москве было подано 160 МВт. 

В 14-55 включены две из четырех КВЛ-220 кВ:  Тамань – Камыш-Бурун и Тамань – Кафа 2 цепь.

В 15-33 включена третья из четырёх КВЛ-220 кВ.

По состоянию на 15-50 восстановлено электроснабжение потребителей полуострова на 80 % (порядка 800 МВт)

Энергоснабжение всех потребителей полуострова Крым будет восстановлено в ближайшее время.

Компания: Министерство энергетики РФ
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!