Восстановлена третья линия на энергомосту

Анонс RusCable Insider Digest
28 июля 2017, 16:08
Рубрика: Минэнерго РФ
Метки: МИНЭНЕРГО, КРЫМ-2014, ЭНЕРГОМОСТ-КРЫМ
Установившиеся аномально высокие температуры воздуха в Юго-Западном энергорайоне Краснодарского края стали причиной аварийного отключения ВЛ - 500 кВ. В результате чего произошло погашение КВЛ 220 кВ, по которым осуществляется электроснабжение полуострова Крым.
В настоящий момент ведутся работы по подключению воздушных линий. Ситуация находится на особом контроле заместителя Министра энергетики Андрея Черезова. По словам замминиста, на 15-10 по Москве было подано 160 МВт.
В 14-55 включены две из четырех КВЛ-220 кВ: Тамань – Камыш-Бурун и Тамань – Кафа 2 цепь.
В 15-33 включена третья из четырёх КВЛ-220 кВ.
По состоянию на 15-50 восстановлено электроснабжение потребителей полуострова на 80 % (порядка 800 МВт)
Энергоснабжение всех потребителей полуострова Крым будет восстановлено в ближайшее время.
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