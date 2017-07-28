Экватор летней ремонтной кампании. Уже произведена замена 45 км трубопроводов.

ООО «Удмуртские коммунальные системы» подводит промежуточные итоги летней ремонтной кампании на теплосетях. В этом году она проходит в Ижевске в рамках федеральной программы «Re:конструкция-2017» Группы «Т Плюс» и направлена на повышение надежности теплоснабжения конечных потребителей, безопасности и качества работ по ремонту теплосетей и благоустройству территорий.



На сегодняшний день в городе уже выполнена перекладка более 22 км трубопроводов в рамках плановых проектов технического перевооружения и капремонта теплотрасс. Напомним, всего в этом году будут модернизированы 37 км трасс на наиболее проблемных участках.



Помимо плановой перекладки теплосетей энергетики каждый день в текущем режиме ремонтируют трубопроводы, на которых были обнаружены дефекты по результатам гидравлических испытаний или в процессе эксплуатации. Отметим, что в целом с начала года на тепловых сетях Ижевска было устранено свыше 2,5 тыс. повреждений. В ходе этих работ суммарно заменено более 23 км трубопроводов.



Основной объем ремонтов в летний период приходится на устранение повреждений по итогам гидравлических испытаний. На 27 июля на теплосетях по этой причине суммарно выявлено 660 повреждений. Для сравнения в прошлом, 2016 году, на эту же дату было выявлено 598 повреждений.



Динамика количества повреждаемости – с одной стороны, связана с увеличением физического износа трубопроводов. С другой стороны, в 2017 году испытания проводятся с более высоким давлением внутри трубопроводов, что влечет за собой и бОльшее количество спровоцированных давлением разрушений. До этого года теплоснабжающая компания придерживалась минимального значения пробного давления, которое составляет 1,25 рабочего - так определено действующими правилами проведения испытаний. Сейчас специалисты УКС испытывают сети со значением давления в 1,3 рабочего и выше. Такое решение было принято руководством компании для того, чтобы выявить максимальное количество дефектов и слабых мест на сетях в межотопительный период, устранить их в рамках летней ремонтной кампании и наиболее подготовленными войти в отопительный сезон.



Еще одна приоритетная часть работы по программе «Re:конструкция» - благоустройство ремонтных участков. На сегодняшний день компания «Удмуртские коммунальные системы» полностью завершила восстановление территорий и закрыла ордера по 831 объекту ремонтных работ прошедшей зимы и летнего межотопительного периода. При этом восстановлено 229500 м2 асфальтового покрытия дорог и тротуаров, 44950 м2 - газонов. Работы по обустройству, первую очередь, планируются на участках повышенной социальной значимости – на дорогах, в местах массового пребывания и большой проходимости горожан.



При благоприятных погодных условиях работы идут ежедневно. Так, например, вчера большой объем благоустройства был завершен на участках перекладки теплосетей во дворе домов по улице С. Разина 50, 56, 58 и на территории возле детского сада на ул. Воровского 151а. После устранения повреждений на теплотрассе восстановили придомовые территории по ул. Тимирязева 29, 31.



Сегодня подрядная организация асфальтирует 400 м2 внутридворовой дороги на ул. Петрова 33. Восстановление дорожного полотна здесь проводится после комплексной замены трубопроводов отопления и ГВС общей протяженностью 300 м. Перекладка выполнялась в отопительный сезон, но благоустройство участка необходимо было отложить до проведения летних гидравлических испытаний, чтобы повышенным давлением в трубопроводах проверить надежность и качество ремонта, сварных швов по всей длине смонтированных трасс. Как только завершились испытания, и трубы были проверены на прочность, объект был сдан подрядчику для укладки асфальта.



Отметим, что сроки восстановления по каждому незавершенному объекту благоустройства находятся на постоянном контроле специалистов ООО «УКС».