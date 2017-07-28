МРСК Центра обеспечила электроснабжение крупного предприятия АПК сети "Ашан Ритейл Россия" в Тамбовской области

Индекс Доверия RusCable.Ru
28 июля 2017, 16:47
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК ЦЕНТРА
В Тамбовской области введен в работу центр распределения мяса одной из крупнейших в РФ торговых сетей «Ашан Россия». Выдачу мощности новому предприятию обеспечил филиал ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго». В торжественной церемонии открытия центра приняли участие президент сети «Ашан Ритейл Россия» Жан-Пьер Жермен, глава администрации Тамбовской области Александр Никитин, представители руководства крупных компаний региона. МРСК Центра на церемонии представлял заместитель генерального директора – директора - директор филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго» Владимир Сыщиков.
Новый центр занимается переработкой туш крупного и мелкого рогатого скота и производством полуфабрикатов для магазинов сети «Ашан Ритейл Россия» в разных регионах страны. Его проектная годовая мощность - 70 тысяч тонн. Минимальный объем производства на начальном этапе после запуска составит 350 тонн готовой продукции в неделю, максимальный объем, согласно планам, через 5 лет достигнет 1,4 тыс. тонн в неделю.
МРСК Центра в рамках договора технологического присоединения нового предприятия проложила 14,4 км кабельных линий напряжением 6 кВ и провела модернизацию подстанции 110/6 кВ «Октябрь», через которую осуществляется электроснабжение объекта. Это уже второй крупный проект в сфере агропрома, реализованный с участием компании в Тамбовской области в 2017 году. Ранее энергетики обеспечили выдачу мощности комплексу по выращиванию и переработке мяса птицы ООО «Тамбовская индейка» мощностью 50 тысяч тонн мяса индейки в год. Данный проект реализован одной из крупнейших агропромышленных компаний России ПАО «Группа Черкизово» и одним из лидеров по производству индейки в Европе, компанией Grupo Fuertes (Испания).
Оба упомянутых проекта имеют большое значение для экономического развития Тамбовской области, и вносят значительный вклад в Доктрину продовольственной безопасности Российской Федерации, реализацию государственной политики импортозамещения и программы развития отечественного агропромышленного комплекса.