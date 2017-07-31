Андрей Черезов провел совещание по вопросу подготовки г. Юрги Кемеровской области к осенне-зимнему периоду 2017-2018

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31 июля 2017, 13:17
Рубрика: Минэнерго РФ
Метки: МИНЭНЕРГО, ОЗП-2017-2018
Заместитель Министра энергетики Российской Федерации, заместитель руководителя Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба) Андрей Черезов провел совещание по вопросу обеспечения надежного энергоснабжения потребителей г. Юрги в период прохождения осенне-зимнего периода 2017-2018 гг.
В совещании приняли участие представители Минэнерго России, Минстроя России, Ростехнадзора, администрации г. Юрги, Правительства и региональной энергетической комиссии Кемеровской области, АО «НПК «Уралвагонзавод», ООО «Юргинский машиностроительный завод», ООО «Газпром межрегионгаз», ПАО АКБ «Связь-Банк» и других заинтересованных организаций.
В ходе совещания были заслушаны доклады заместителя Губернатора Кемеровской области Дмитрий Кудряшова о текущей ситуации с энергоснабжением потребителей г. Юрги, генерального директора ООО «Юргинский машиностроительный завод» Анатолий Лазарева о предпринимаемых мерах для обеспечения надежной и бесперебойной работы ТЭЦ ООО «Юргинский машиностроительный завод» в период ОЗП.
На текущий момент подготовка ТЭЦ ООО «Юргинский машиностроительный завод» к предстоящему ОЗП находится под угрозой срыва, ремонты основного оборудования ТЭЦ ведутся крайне низкими темпами, запасы топлива на станции не сформированы.
В виду того, что ТЭЦ ЮМЗ является основным источником теплоснабжения г. Юрга Кемеровской области с 84-тысячным населением, сохраняется высокий риск по нарушению теплоснабжения и ГВС потребителей в предстоящий ОЗП.
В связи со сменой руководства на ООО «Юргинский машиностроительный завод» в июле текущего года наблюдается положительная динамика по подготовке ТЭЦ к предстоящему ОЗП. Ремонт основного оборудования (КА №1, 2, 5 и ТГ №1) для запуска отопления в г. Юрга планируется завершить к 15.09.2017г. Ведется работа по заключению договоров на поставку топлива на станцию.
По итогам совещания Андрей Черезов отметил необходимость обеспечения надежного теплонабжения потребителей к началу ОЗП 2017-2018 гг, а также постановки на особый контроль со стороны Правительства Кемеровской области, руководства АО «НПК «Уралвагонзавод» и ООО «Юргинский машиностроительный завод» развития сложившейся ситуации.
Минэнерго России продолжит осуществлять мониторинг подготовки ТЭЦ «Юргинский машиностроительный завод» к предстоящему осенне-зимнему периоду.