Более 1500 детей в загородных лагерях приняли участие в занятиях со специалистами "Псковэнерго"

Специалисты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» продолжают комплексную профилактическую работу по электробезопасности в детских загородных лагерях. 25 и 27 июля интерактивные занятия прошли в лагерях «Стремительный» (Печорский район), «Зеркальный» и «Радуга» (Гдовский район). Интерактивные занятия проводятся силами специалистов отдела по связям с общественностью и служб охраны труда производственных отделений с привлечением оперативно-ремонтного персонала.



Занятия по электробезопасности ориентированы на специфику восприятия в каждой возрастной категории. Так, для ребят из старших отрядов в лагере «Стремительный» была проведена профориентационная беседа, в ходе которой старшеклассники не только повторили правила поведения вблизи электросетевых объектов, но и познакомились со спецификой работы электромонтера. Мастер РЭС-2 ПО «Северные ЭС» Андрей Шарудило рассказал о защитных средствах, используемых при работе с электроустановками, продемонстрировал инструменты и оборудование, имеющееся в распоряжении оперативно-ремонтного персонала «Псковэнерго». Кроме того, ребята смогли увидеть бригадный автомобиль и ознакомиться с его оснащением. Большой интерес у подростков вызвали сигнализаторы и указатели напряжения, а также страховочные привязи с лямками, предназначенные для работы на высоте. Школьники услышали подробный рассказ об использовании страховочных систем и даже смогли примерить один из комплектов. Ребятам помладше в это время можно было примерить каску, диэлектрические боты и перчатки и попробовать ходить специальным «гусиным шагом», чтобы безопасно покинуть зону поражения электротоком



Для детей младшего и среднего возраста организуются интерактивные занятия с использованием специально разработанных наглядных пособий. Это мультимедийные викторины и видеоматериалы из медиатеки портала «Подружись с электричеством» . Красочные иллюстрации к основным правилам обращения с бытовыми электроприборами и правилам поведения вблизи электросетевых объектов помогают младшеклассникам лучше запомнить жизненно важную информацию. Для закрепления полученных знаний участники мероприятий получают полезные подарки от энергетиков: книжные закладки или тетради с памятками по электробезопасности. Во всех лагерях, где «Псковэнерго» проводит занятия, на информационных стендах размещаются плакаты с напоминанием об опасности игр с электричеством.



С начала работы детских загородных лагерей отдыха и оздоровления специалисты «Псковэнерго» встретились с ребятами в Печорском, Островском, Великолукском, Гдовском, Невельском, Псковском и Стругокрасненском районах. В общей сложности за это время в занятиях по электробезопасности приняли участие более 1500 школьников разного возраста.



Работа по профилактике детского электротравматизма проводится специалистами «Псковэнерго» в рамках реализации комплексной программы МРСК Северо-Запада и в целях обеспечения актуализации знаний правил электробезопасности в период длительных школьных каникул.