Филиал "Чувашэнерго" осуществил технологическое присоединение электрических сетей нового жилого микрорайона в Чебоксарах

ФСК ЕЭС раскрыла финансовые итоги 2016 года
31 июля 2017, 12:19
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЧУВАШЭНЕРГО
Филиал ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») - «Чувашэнерго» осуществил технологическое присоединение электрических сетей нового жилого комплекса, расположенного на ул. Афанасьева в Северо-Западном районе столицы Чувашии.
Данный жилой микрорайон запитан от ПС 110/6 кВ «Западная» и застройщиком вводятся в эксплуатацию электрические сети, предназначенные для электроснабжения 3 многоподъездных жилых домов, детского сада на 110 мест, а также предприятий обслуживания и торговли. Общий объем присоединенной мощности по жилому комплексу составил 1,98 МВт, что необходимо для обеспечения нагрузки жилых и нежилых помещений площадью около 62 тысяч квадратных метров.
Технологическое присоединение новых потребителей является одним из приоритетных направлений деятельности филиала ПАО «МРСК Волги» - «Чувашэнерго». Чувашские энергетики ставят перед собой задачу своевременно и качественно удовлетворять растущий объем таких заявок, тем самым способствуя повышению качества электроснабжения потребителей в Чувашии.