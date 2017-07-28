Кубаньэнерго выступило экспертом на защите школьных проектов смены "Современная энергетика" в "Сириусе"

В Образовательном центре «Сириус» в Сочи подвели итоги образовательной программы «Большие вызовы», одно из направлений в которой – «Современная энергетика» – курировала группа компаний «Россети». В предпоследний день программы состоялась защита проектов, над которыми ребята трудились во время обучения. В качестве экспертов на защиту работ были приглашены руководство и сотрудники ПАО «Кубаньэнерго».



С 1 февраля по 22 апреля 2017 года проходил Всероссийский конкурс проектных и исследовательских работ старшеклассников. Авторы 400 лучших конкурсных работ были приглашены в «Сириус» для участия в образовательной программе «Большие вызовы», которая включала 12 направлений. 33 школьника обучались и работали по направлению «Современная энергетика», которое курировала компания «Россети».



Семь проектов получили самые высокие оценки как кураторов из числа представителей научного сообщества, так и руководства компании. А лучшим из них был признан проект «Безопасное компактное хранение и транспортировка водородного топлива», который, по словам наставников, стал неожиданным результатом химического эксперимента и претендует на звание революционной технологии, уникальной во всем мире.



17-летний Дмитрий Ушаков из Тулы, один из авторов «водородного» проекта, говорит, что он вполне обычный школьник, но ему просто нравится «создавать».



– Основное назначение нашего проекта – это экспорт водорода, так как у России есть возможности производить водород в большом количестве, и мы можем его куда-то отправлять и извлекать из этого выгоду, – комментирует «обычный» школьник Денис Ушаков. – К 2025 году мы рассчитываем с помощью нашего проекта получить прибыль в размере 25 млрд рублей. Экспертами наша работа была оценена как вполне возможная к реализации, но сейчас мы еще находимся на стадии испытаний и проведения исследований, поэтому нам предстоит достаточно объемная работа. Когда мы вырастем, уже, может быть, нефть закончится – на чем ездить-то будем? На чем работать? Мы предлагаем – на водороде.



В защите проектных работ школьников от ПАО «Кубаньэнерго» в качестве экспертов принимали участие первый заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети Эдгар Армаганян и начальник Нижнеимеретинского сетевого участка управления городских сетей Сочинских электрических сетей Николай Павлов.



Все семь проектов смены «Современная энергетика» высоко оценил Генеральный директор ПАО «Россети» Олег Бударгин. В завершающий день программы, после награждения авторов он пообщался с ребятами во время прямого телемоста из Санкт-Петербурга.



– Президент страны поставил задачу найти вас и поддержать. И я очень рад, что в этом году компании «Россети» удалось реализовать первый такой опыт, который поможет формировать облик новой энергетики, нового поколения ученых и, в конечном итоге, новый облик нашего государства. Мы должны вести вас «за руку» до тех пор, пока это вам будет необходимо, а дальше вы поведете нас, – обратился О. Бударгин к выпускникам смены. – Наша компания окажет вам максимальную поддержку во время вашей учебы. Вы – наш кадровый резерв, и мы обязаны довести вас до самого производства, ну а дальше вам решать, в какой области энергетики применить свои знания и силы.