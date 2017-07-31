Лучший "Район без потерь" Дагестана – Каякентский

Энергетики управляемого МРСК Северного Кавказа Общества «Дагестанская сетевая компания» подвели итоги ежемесячного конкурса «Район без потерь». По итогам июня победу в нем одержал Каякентский район.



По данным сетевиков, уровень потерь в первый месяц лета в районе составил 23,36% . Это порядка 1 млн 173 кВт.ч. И в этом районе уровень потерь в районе с каждым месяцем снижается. Все дело в том, что специалисты сетевой компании проводят комплексную работу по направлению.



В районе-победителе на регулярной основе проходит акция «Стоп, энерговор». Ежедневно энергетики отправляются в рейды по выявлению фактов неучтенного потребления электроэнергии. Так, в июне удалось зафиксировать 261 нарушение закона. Похищено более чем 2,5 тыс. кВт.ч. Из них 221 факт безучетного потребления электроэнергии на 2,25 тыс. кВт.ч., остальные – бездоговорного потребления электричества. Еще год назад, в том же июне, в Каякентском районе энергетиками было зафиксировано порядка 700 любителей бесплатных киловатт. Это говорит о том, что в районе сходит на нет число энерговоров.

Способствовало снижению потерь в электросетях, по словам начальника районных электрических сетей Эльбруса Казбекова, и работа по улучшению качества электроснабжения. Заменены 3,5 км провода сечением 16 мм на СИП сечением 70 мм. Установлены новых 20 деревянных и 10 железобетонных опор, а также 16 железобетонных приставок для опор.



Также Каякентский район был одним из первых территориальных подразделений «Дагестанкой сетевой компании», где полностью завершена установка приборов учета в рамках Комплексной программы пор снижению сверхнормативных потерь. С июня все счетчики работают в рамках единой автоматизированной системы. Это позволяет оперативно получать показания и вести учет потреблённой электроэнергии, а, значит, в скором времени позволит снизить уровень потерь в сетях до минимума.



Напомним, победителя в рамках конкурса «Район без потерь» специальная комиссия выявляет каждый месяц. Главный победитель будет определен в декабре 2017 года. Глава образцового муниципалитета будет награжден Почётной грамотой «МРСК Северного Кавказа», отметят и руководителя электрических сетей, обеспечивающего электроснабжением район-победитель.