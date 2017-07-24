МРСК Центра и Приволжья вводит новые мощности в Ивановской области

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31 июля 2017, 11:53
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ИВЭНЕРГО
За первое полугодие 2017 года в рамках инвестиционной программы в филиале ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Ивэнерго» введено 1,7 МВА трансформаторной мощности, построено 17 км воздушных линий электропередачи, выполнена реконструкция на 13 объектах электросетевого комплекса.
Одним из ключевых проектов 2017 года филиала «Ивэнерго» – является комплексная реконструкция подстанции 110/35/6 кВ «Строммашина». На подстанции производится замена силового трансформатора №1, благодаря чему мощность энергообъекта возрастет на 30% - до 26 МВА. Реализация проекта по реконструкции этого значимого для Ивановской области центра питания позволит повысить надежность электроснабжения потребителей в Ивановском районе, в частности, в городе Кохма, а также положительно скажется на качестве передачи электроэнергии.
На сегодняшний день на подстанции выполнены работы по монтажу основного оборудования 110 кВ: разъединителей, трансформаторов тока, трансформаторов напряжения, элегазового выключателя, металлических опор воздушных линий и металлоконструкций открытого распределительного устройства. На подстанции установлены порталы, подготовлены фундаменты под оборудование и маслоприемник под силовой трансформатор. Продолжается монтаж кабельных лотков для контрольных и силовых кабелей.
Также в 2017 году на 7-ми подстанциях филиала «Ивэнерго» будет произведена замена трансформаторов напряжения и трансформаторов тока, на 5-ти подстанциях - вакуумных выключателей 10 кВ и 35 кВ, на 3-х подстанциях - разъединителей 35-110 кВ.
Всего в 2017 году филиал «Ивэнерго» в рамках исполнения инвестиционной программы планирует ввести 43,5 км воздушных линий электропередачи и 19 МВА трансформаторной мощности.
Выполнение инвестиционной программы является одним из приоритетных направлений деятельности филиала «Ивэнерго». Все мероприятия, включенные в инвестпрограмму «Ивэнерго», нацелены на повышение надежности электроснабжения жителей и предприятий Ивановской области.