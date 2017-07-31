Новый центр обслуживания клиентов открыт МРСК Северного Кавказа - "Ингушэнерго"

Анонс RusCable Insider Digest
31 июля 2017, 12:12
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ИНГУШЭНЕРГО, ЦОК
Новый Центр обслуживания клиентов расположен в городе Назрани и стал седьмым в структуре компании. ЦОК работает по принципу «одного окна». Три квалифицированных специалиста помогают абонентам оплатить счета и сверить данные показателей приборов учета, оставить заявки на опломбировку или замену счетчика, предоставляют консультационные услуги по всему спектру вопросов энергообеспечения. В среднем, сотрудники Центра в день готовы обработать порядка 60-80 обращений.
«Открытие дополнительной площадки обслуживания клиентов в Назрани — яркий пример того, что компания стремится совершенствовать стандарты обслуживания абонентов. Для нас важно первыми узнавать о проблемах жителей и своевременно реагировать на их запросы. Надеемся, что новый ЦОК позволит максимально упростить работу с потребителями, сделать её еще более прозрачной и эффективной», - прокомментировал открытие нового офиса директор филиала Султан Цечоев в интервью корреспонденту газеты «Ингушетия».
Это второй по счету Центр на территории города Назрани. Еще пять структурных подразделений филиала «Ингушэнерго» действуют в Малгобеке, Магасе, Карабулаке, Сунже и с.п. Галашки.
«Каждый сотрудник ЦОКа является лицом компании, и от их профессионализма и уровня сервиса зависит репутация всего филиала, - говорит заместитель начальника Назрановских РЭС по энергосбытовой деятельности Зарета Горданова. - Мы многое сделали для того, чтобы работа нового офиса соответствовала современным стандартам обслуживания абонентов. Взяли на вооружение только лучший опыт».
Новый Центр обслуживания клиентов расположен по адресу: г. Назрань, ул. Осканова, 33. График работы – понедельник-пятница с 9.00 до 18.00 ч.