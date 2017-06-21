Оборудование ЗАО "ЗЭТО" представлено на Всероссийских соревнованиях профессионального по ремонту распределительных сетей ПАО "Россети"

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31 июля 2017, 12:27
Рубрика: Новости компаний
Метки: ЗЭТО, РОССЕТИ, СОРЕВНОВАНИЯ-2017
22-27 июля 2017 года на базе Учебно-тренировочного полигона Пензенского производственного отделения филиала ПАО «МРСК Волги» - «Пензаэнерго» прошли Всероссийские соревнования профессионального мастерства по ремонту распределительных сетей и Чемпионат профессионального мастерства ПАО «Россети» «Молодые профессионалы» (WorldSkills Hi-Tech).
Проведение подобных чемпионатов по профессиональному мастерству – это возможность не только определить лучших профессионалов, но и оценить уровень подготовки специалистов различных компаний электросетевого комплекса.
Великолукский завод электротехнического оборудования ЗАО «ЗЭТО» предоставил для проведения соревнований в этом году оборудование собственного производства – трансформаторные подстанции кискового типа КТП-10 и разъединители 10 кВ.
Присутствовавшие на соревнованиях специалисты великолукского завода и Московского представительства ЗАО «ЗЭТО» приняли участие в работе круглого стола «Современные разработки энергоэффективного оборудования для распределительных сетей 0,4-10 кВ», а также презентовали продукцию завода для сетей 10 кВ, в частности, образец комплектного распределительного устройства КРУ ZETO-6(10) кВ.