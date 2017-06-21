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Оборудование ЗАО "ЗЭТО" представлено на Всероссийских соревнованиях профессионального по ремонту распределительных сетей ПАО "Россети"

Оборудование ЗАО ЗЭТО представлено на Всероссийских соревнованиях профессионального по ремонту распределительных сетей ПАО Россети

31 июля 2017, 12:27
Рубрика: Новости компаний
Метки: ЗЭТО, РОССЕТИ, СОРЕВНОВАНИЯ-2017

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22-27 июля 2017 года на базе Учебно-тренировочного полигона Пензенского производственного отделения филиала ПАО «МРСК Волги» - «Пензаэнерго» прошли Всероссийские соревнования профессионального мастерства по ремонту распределительных сетей и Чемпионат профессионального мастерства ПАО «Россети» «Молодые профессионалы» (WorldSkills Hi-Tech).

Проведение подобных чемпионатов по профессиональному мастерству – это возможность не только определить лучших профессионалов, но и оценить уровень подготовки специалистов различных компаний электросетевого комплекса.

Великолукский завод электротехнического оборудования ЗАО «ЗЭТО» предоставил для проведения соревнований в этом году оборудование собственного производства – трансформаторные подстанции кискового типа КТП-10 и разъединители 10 кВ.

Присутствовавшие на соревнованиях специалисты великолукского завода и Московского представительства ЗАО «ЗЭТО» приняли участие в работе круглого стола «Современные разработки энергоэффективного оборудования для распределительных сетей 0,4-10 кВ», а также презентовали продукцию завода для сетей 10 кВ, в частности, образец комплектного распределительного устройства КРУ ZETO-6(10) кВ.

Компания: ЗАО "ЗЭТО"
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