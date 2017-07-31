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Отраслевые новости: Россия

Правительство изменило схему территориального планирования в энергетике

Правительство изменило схему территориального планирования в энергетике

31 июля 2017, 12:59
Рубрика: Россия
Метки: ЭНЕРГЕТИКА

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении изменений в схему территориального планирования в области энергетики для реализации инфраструктурного проекта "Строительство и эксплуатация ВЛ Билибино – Кекура – Песчанка – Омсукчан (энергомост Магадан – Чукотка)", сообщается на сайте кабинета министров.

"В схему территориального планирования внесены изменения в целях реализации инфраструктурного проекта "Строительство и эксплуатация ВЛ Билибино – Кекура – Песчанка – Омсукчан (энергомост Магадан – Чукотка)". Это важнейшее мероприятие по развитию объединенной энергетической инфраструктуры Чукотского автономного округа и Магаданской области. Принятое решение направлено на реализацию инвестиционных проектов по освоению месторождений цветных и благородных металлов в Чукотском автономном округе", — говорится в пояснительной записке к документу.

Отмечается, что этот инфраструктурный проект может решить вопросы замещения выбывающих мощностей Билибинской АЭС, создания энергетического резерва.

Схема территориального планирования в области энергетики утверждена распоряжением правительства РФ от 1 августа 2016 года.

Источник: РИА Новости

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