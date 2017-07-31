Ростехнадзор утвердил декларацию безопасности гидротехнических сооружений Чебоксарской ГЭС

Анонс RusCable Insider Digest
31 июля 2017, 14:03
Рубрика: Энергетика
Метки: РУСГИДРО
Вступила в силу декларация безопасности гидротехнических сооружений (ГТС) Чебоксарской ГЭС (ПАО «РусГидро»). Важнейший документ, необходимый для разрешения на эксплуатацию гидростанции, утвердила Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).
Декларация безопасности гидротехнических сооружений является основным документом, подтверждающим соответствие состояния ГТС критериям безопасности, проекту, действующим техническим нормам и правилам. В соответствии с Федеральным законом №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» она пересматривается не реже 1 раза в 5 лет.
Утверждению декларации безопасности ГТС предшествовало их полное обследование с участием представителей Ростехнадзора, МЧС, РусГидро, ведущих энергетических институтов России, в том числе АО «Институт Гидропроект» - генерального проектировщика Чебоксарской ГЭС. Комиссия подтвердила, что гидросооружения Чебоксарской ГЭС находятся в работоспособном состоянии, их дальнейшая безопасная эксплуатация обеспечена.
В комплект обязательных документов также входит Заключение о готовности к локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций и защите населения и территорий в случае аварии на гидротехнических сооружениях. Его Чебоксарская ГЭС получила по итогам успешно проведенного в 2016 году комплексного учения по гражданской обороне и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Декларацию безопасности гидротехнических сооружений Чебоксарской ГЭС подготовил «Научно-исследовательский институт энергетических сооружений» (АО «НИИЭС»). После прохождения Государственной экспертизы документ был утвержден Ростехнадзором.
Действовать декларация безопасности ГТС Чебоксарской ГЭС будет до июля 2021 года. До окончания этого срока филиалу вновь предстоит пройти проверки на соответствие гидросооружений всем нормам и требованиям безопасности.