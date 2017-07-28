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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Специалисты филиала "Оренбургэнерго" рассказали представителям малого и среднего бизнеса о доступности технологического присоединения к электрическим сетям

Специалисты филиала ПАО «МРСК Волги» (входит в группу Россети) - «Оренбургэнерго» встретились с представителями малого и среднего бизнеса и рассказали предпринимателям Оренбургской области о доступности электросетевой структуры.

С мая по июль энергетики провели встречи в городах Оренбург, Орск, Сакмарском, Беляевском, Новоорском, Сорочинском, Грачевском, Ташлинском, Матвеевском и Оренбургском районах. На встречах энергетики показали презентацию и рассказали о доступности технологического присоединения объектов к электрическим сетям, ответили на вопросы предпринимателей.

 - Наше предприятие имеет достаточно мощности и готово к подключению потребителей. Так за первое полугодие 2017 года поступило 1164 заявки на технологическое присоединение, заключено 947 договоров, и на сегодняшний день выполнено присоединение 874 объектов, - рассказывает Наталья Ласкавая, исполняющий обязанности заместителя директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Волги»-«Оренбургэнерго».

Для удобства потребителей на официальном сайте ПАО «МРСК Волги» функционирует личный кабинет (http://www.mrsk-volgi.ru/ru/klientam/lichniykab/), где можно подать заявку на технологическое присоединение в онлайн-форме. Также интересующую информацию можно узнать на электросетевом портале Портал-тп.рф. Помимо этого, можно получить консультацию специалиста в устной форме, по телефону «Горячей линии «Оренбургэнерго»: 8 (3532) 98-48-48.

До конца года специалисты филиала «Оренбургэнерго» запланировали провести такие выездные мероприятия еще в нескольких районах области: Шарлыкском, Северном, Курманаевском и Абдулинском городском округе.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Волги" - "Оренбургэнерго"
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