Страны БРИКС подписали план действий по партнерству в сфере промышленности

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31 июля 2017, 12:01
Рубрика: В мире
Метки: БРИКС, ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Министры промышленности стран БРИКС (Бразилия, Россия, Китай, Индия, Южная Африка) подписали в субботу совместный план действий по углублению сотрудничества, сообщает телеканал CGTN.
Вторая встреча министров промышленности пяти стран началась в субботу в китайском Ханчжоу. В ходе консультаций министры обсудили вопросы сотрудничества в нынешний период активного развития новых технологий, когда промышленность одновременно получает множество возможностей, но и стоит перед определенными вызовами.
"Страны БРИКС должны использовать существующие платформы сотрудничества для углубления по ключевым направлениям", — заявил в ходе встречи министр промышленности и информатизации КНР Мяо Вэй.
Министры в ходе первого дня переговоров особое вниманием уделили вопросам взаимных инвестиций и инноваций.
Источник: РИА Новости