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Отраслевые новости: В мире

Страны БРИКС подписали план действий по партнерству в сфере промышленности

Страны БРИКС подписали план действий по партнерству в сфере промышленности

31 июля 2017, 12:01
Рубрика: В мире
Метки: БРИКС, ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

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Министры промышленности стран БРИКС (Бразилия, Россия, Китай, Индия, Южная Африка) подписали в субботу совместный план действий по углублению сотрудничества, сообщает телеканал CGTN.

Вторая встреча министров промышленности пяти стран началась в субботу в китайском Ханчжоу. В ходе консультаций министры обсудили вопросы сотрудничества в нынешний период активного развития новых технологий, когда промышленность одновременно получает множество возможностей, но и стоит перед определенными вызовами.

"Страны БРИКС должны использовать существующие платформы сотрудничества для углубления по ключевым направлениям", — заявил в ходе встречи министр промышленности и информатизации КНР Мяо Вэй.

Министры в ходе первого дня переговоров особое вниманием уделили вопросам взаимных инвестиций и инноваций.

Источник: РИА Новости

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