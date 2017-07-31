ТЭЦ и теплосети Сосногорска: все идет по плану

Анонс RusCable Insider Digest
31 июля 2017, 11:44
Рубрика: Энергетика
Метки: Т ПЛЮС
Сосногорские теплоэнергетики прошли половину подготовки к отопительному периоду 2017/2018. Ремонты идут как на ТЭЦ, так и на тепловых сетях.
К концу июля на Сосногорской ТЭЦ закончены ремонты трех котлов и трех турбин, в плановом ремонте еще один котел и одна турбина. Помимо этого, идет ремонт и выполняется экспертиза промышленной безопасности третьей секции главного парового коллектора, также выполняется ЭПБ паропровода котлоагрегата № 9. На станции создан запас резервного топлива (мазута), который сейчас почти на 30% превышает плановый.
Планомерно к ОЗП меняются тепловые сети в городе. Из 16 обнаруженных во время гидравлических испытаний дефектов устранено 13, остальные находятся в стадии ремонта. Заменено более 400 метров ветхих сетей в однотрубном исполнении, к началу отопительного сезона будет подготовлено еще более 350 метров. Закончены плановые работы на семи из восьми центральных тепловых пунктов (ЦТП). На ЦТП № 2 полностью заменены насосы горячего водоснабжения. Продолжаются работы по замене двух участков магистрального трубопровода, а также коммуникаций в промышленной части Сосногорска.