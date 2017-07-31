В Северной Осетии начался процесс консолидации электросетей на базе "Россетей"

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31 июля 2017, 14:11
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: РОССЕТИ
Во Владикавказе в ходе очередного заседания Наблюдательного совета Республики Северная Осетия-Алания - группа «Россети» состоялось подписание договора передачи электросетевого имущества Дигорского района в безвозмездное пользование МРСК Северного Кавказа (дочерняя структура компании «Россети»).
В рамках договора на эксплуатацию сетевой компанией принято 24 трансформаторных подстанции общей мощностью 8,68 МВА, воздушные линии протяженностью 82,37 км различного класса напряжения. «Россети» на совещании представляли советник генерального директора компании Антон Колесников и заместитель генерального директора МРСК Северного Кавказа Сергей Поляков. Как отметили стороны, это решение давно обсуждалось и наконец-то началась практическая реализация ранее достигнутых договоренностей.
Следующим этапом в процессе консолидации сетевых активов в Республике станет передача электросетей Моздокского, Ардонского, Правобережного и части Пригородного районов.