 
Подписаться на новости
Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

В Северной Осетии начался процесс консолидации электросетей на базе "Россетей"

В Северной Осетии начался процесс консолидации электросетей на базе Россетей

31 июля 2017, 14:11
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: РОССЕТИ

Обсудить на форуме

107 просмотров

 Во Владикавказе в ходе очередного заседания Наблюдательного совета Республики Северная Осетия-Алания - группа «Россети» состоялось подписание договора передачи электросетевого имущества Дигорского района в безвозмездное пользование МРСК Северного Кавказа (дочерняя структура компании «Россети»).

В рамках договора на эксплуатацию сетевой компанией принято 24 трансформаторных подстанции общей мощностью 8,68 МВА, воздушные линии протяженностью 82,37 км различного класса напряжения. «Россети» на совещании представляли советник генерального директора компании Антон Колесников и заместитель генерального директора МРСК Северного Кавказа Сергей Поляков. Как отметили стороны, это решение давно обсуждалось и наконец-то началась практическая реализация ранее достигнутых договоренностей.

Следующим этапом в процессе консолидации сетевых активов в Республике станет передача электросетей Моздокского, Ардонского, Правобережного и части Пригородного районов.

Компания: ПАО "Россети"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!