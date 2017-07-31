В рамках подготовки к отопительному сезону более 65 процентов тепловых сетей Екатеринбурга, Первоуральска и Лесного проверены на готовность к зиме

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31 июля 2017, 13:10
Рубрика: Энергетика
Метки: Т ПЛЮС, ОЗП-2017-2018
На тепловых сетях Группы «Т Плюс» выполнено более половины работ в рамках ремонтной кампании при подготовке к предстоящему осенне-зимнему периоду.
В Екатеринбурге гидравлические испытания успешно проведены на 65% участков магистральных и 85% квартальных тепловых сетей. При этом в Ульяновске, Йошкар-Оле, Чебоксарах, Новочебоксарске, Сызрани, Балаково и городе Лесном Свердловской области они завершены полностью. Близки к финишу работы в Краснокамске и Первоуральске.
Гидравлические испытания являются важнейшим этапом подготовки тепловых сетей к работе в зимний период. При этом происходит проверка состояния трубопроводов повышенным давлением, что позволяет выявлять скрытые дефекты и слабые места летом, заблаговременно, чтобы снизить вероятность аварий на сетях в зимний период. В этом году «Т Плюс» решила использовать более жесткие стандарты проведения диагностики для повышения надежности теплоснабжения в ОЗП. Более половины выявленных в ходе гидравлических испытаний дефектов устранены.
В целом по всем 13 филиалам компании заменено 142 км тепловых сетей, из них в результате устранения повреждений по программе ремонтов 102 км и 40 км - плановая перекладка по инвестиционной программе. В Екатеринбурге реконструировано 10,3 км теплосетей, из них: магистральных - 3,04 км, квартальных – 7,26 км.
Проведено благоустройство 4,6 тыс. участков - 54% от всего объема предстоящих работ. В Екатеринбурге и Первоуральске благоустроено 470 участков, что составляет – 63 % от плана.
В этом году «Т Плюс» реализует во всех регионах своего присутствия программу «Re: Конструкция 2017». Финансирование мероприятий по обеспечению технического состояния оборудования в рамках программ ремонтов и ТПиР увеличено до 21 млрд. рублей, что на 25% больше аналогичного показателя 2016 года.