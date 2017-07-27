Волгоградские энергетики и садоводы региона достигли предварительных договорённостей по выходу из кризисной ситуации

Круглому столу предшествовали судебные иски и обращения к компании по вопросу начислений по актам неучтенного потребления. Несмотря на то, что на настоящий момент сложилась определённая судебная практика не в пользу садоводческих товариществ, компания МРСК Юга готова пойти навстречу садоводам и подготовить обращение в "Волгоградэнергосбыт" о возможности заключения мирового соглашения.



В соответствии с действующим законодательством гарантирующий поставщик электроэнергии ПАО «Волгоградэнергосбыт» выставил в адрес СНТ счета, которые не были оплачены. Гарантирующий поставщик обратился в суд с требованием о взыскании задолженности за электроэнергию с СНТ. При том, что филиал «Волгоградэнерго» выступил в этом деле третьей стороной, не заявляющей самостоятельных требований относительно предмета спора, компания предложила ряд мер по разрешению существующего конфликта и недопущению подобных ситуаций в будущем, понимая сложность сложившейся ситуации. Напомним, что правоту сетевой компании подтвердил сначала Арбитражный суд Волгоградской области, а затем Арбитражный суд апелляционной инстанции.



Стороны внимательно выслушали друг друга. В ходе разговора стало понятно, что многие проблемы садоводов сложились в результате комплексного непонимания федерального законодательства (Постановление Правительства РФ №442), согласно которому всю полноту ответственности за надлежащую работу приборов учета, их своевременную поверку несет собственник. В данном случае – руководство садоводческих товариществ. "Закон не обязывает энергетиков напоминать потребителю о необходимости поверки прибора учета. Потребитель имеет паспорт счетчика со всей необходимой информацией (в т.ч. о дате поверки и межповерочном интервале). Межповерочный интервал зависит от типа счетчика, указывается в техническом паспорте, и, как правило, составляет от 6 до 16 лет. По истечении этого срока прибор учета становится нерасчетным, то есть вышедшим из строя" - пояснил юрист энергокомпании. За так называемую «безучетку» садоводам и были начислены немалые счета за электроэнергию.



Понимая сложность ситуации, в которой оказались члены садоводческих товариществ, большинство из которых – пенсионеры, относящиеся к социально незащищенным слоям населения, специалисты компании инициировали встречу на своей площадке, чтобы разработать предложения по возможным способам урегулирования проблем СНТ. В проект протокола помимо основного решения о мировом соглашении войдут также предложения по предупреждению таких нарушений (доступный график проверок, техническая поддержка энергооборудования СНТ, налаживание эффективной обратной связи и т. д.)



Энергетики приняли в работу все пожелания и замечания по взаимодействию с потребителями, организации информирования, постарались ответить на насущные вопросы, касающиеся своевременной поверки счетчиков, грамотного обслуживания электроустановок, порядка расчетов за электроэнергию.



Кроме того, энергетики готовы оказать консультационную и юридическую поддержку, помощь в переговорах со сбытовой компанией о рассрочке или реструктуризации долга. Во избежание повторения аналогичных случаев волгоградский филиал готов заключить договоры на обслуживание электросетевого хозяйства садоводческих товариществ Городищенского района, либо садоводы могут обратиться в другие организации, оказывающие подобные услуги.